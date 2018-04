La redazione del “Vaccina News” è tra le 100 redazioni giornalistiche scolastiche migliori d’Italia.

È, questa, una conferma per gli alunni della scuola secondaria di I grado andriese, nuovamente premiati nei giorni scorsi a Chianciano nell’ambito di una cerimonia a cui ha preso parte anche una delegazione di 22 studenti della "Vaccina", accompagnati dalle insegnanti Viria Rutigliano e Daniela De Niccolo.

«I ragazzi a Chianciano hanno partecipato a due laboratori sul giornalismo oltre che alla manifestazione per la premiazione – commenta la dirigente scolastica Francesca Attimonelli -. Daniela De Niccolo e Gaetano Pellecchia sono i docenti che si occupano sia delle attività del giornale on line, che “Alboscuole” gestisce a livello nazionale, e sia del giornale cartaceo che ogni anno viene distribuito alle famiglie dei nostri alunni. In questa attività noi crediamo tanto – continua la dott.ssa Attimonelli - perché i ragazzi hanno la possibilità di raccontare se stessi e le tante attività che svolgono all’interno della scuola. Un’attività che piace e affascina i ragazzi che hanno la possibilità di potenziare le loro competenze comunicative, empatiche e relazionali. Ogni anno ci riproviamo con l’attività, sempre con maggiore entusiasmo, e questo è sempre per tutti noi motivo di grande orgoglio».

Con questo progetto si cerca di rendere protagonista della vita della scuola gli alunni che realizzano in materiale cartaceo e informatico un giornale a colori, da mettere a disposizione di tutto l'istituto. Gli obiettivi vanno oltre la semplice creazione di un prodotto giornalistico: si è voluto infatti sviluppare la consapevolezza dell'importanza dell'informazione e della sua divulgazione, ma anche approfondire la ricerca e problematizzare gli argomenti, elaborare un’idea per sviluppare un progetto collettivo e attivare strategie di collaborazione. Per questo motivo, è ancor più pregevole il lavoro svolto da docenti e alunni in stretta collaborazione, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento.