Ciak Junior arriva in città: dal 2 maggio le riprese con i ragazzi della scuola "Vaccina"

Un lavoro certosino e di gruppo realizzato dai ragazzi della 2^ L con il valido supporto della prof.ssa De Palma Maria, poi la candidatura al concorso Nazionale e alla fine la gradita sorpresa: il testo è valido e rientra tra i vincitori del concorso. Nei giorni scorsi alcuni autori sono stati a scuola per parlare con i ragazzi ed individuare gli "attori" protagonisti del corto che loro stessi hanno prodotto. Una gran bella soddisfazione che porterà lustro e notorietà all'intera città federiciana.

«La decisione di partecipare al Concorso Ciak Junior non nasce per caso - commenta la prof.ssa De Palma - i ragazzi di oggi hanno bisogno di strumenti per conoscere e di essere guidati consapevolmente tra gli innumerevoli stimoli che li circondano, per affrontare e saper gestire la realtà multimediale in cui sono cresciuti ma che spesso li trascina e li confonde.

Esaminare un film per riflettere e discutere è di sicuro un metodo alternativo al “fare lezione frontale” ; lo ritengo un aiuto,un supporto che crea motivazione , ed è un approccio nuovo ma che presuppone comunque studio e approfondimento, informazione e coscienza della didattica, inglobando basi teoriche da parte del docente con riferimenti più“vicini “ al mondo dei ragazzi.

Di conseguenza ho deciso - continua la prof.ssa De Palma - , per la classe seconda, di affrontare lo studio dei diversi linguaggi di Cinema e TV e per un certo periodo abbiamo visionato insieme spezzoni di film e telefilm sia recenti che meno,discutendone insieme per coglierne spunti a livello visivo (inquadrature, primi piani, fotografia…) sia per capirne l’ ispirazione e riflettere e, perché no,anche per ipotizzare interventi “critici”. Solo dopo aver concluso questa parte di studio ho dato l’input alla scrittura di un breve racconto, a loro piacere, che avrebbe potuto essere un soggetto per un corto, partecipando al concorso.

Ho ritenuto l’idea di Pierluigi Zefferino molto interessante perché affrontava il valore dell’amicizia tra ragazzi con uno spirito riflessivo e un finale divertente e con la classe l’abbiamo sviluppata per inviarla al Concorso: èstata scelta tra i moltissimi inviati alla redazione e diventeràà a giorni un breve film.

La settimana scorsa è stato con noi Sergio Manfio, regista di film animati (Leo da Vinci- missione Monna Lisa, Cuccioli tra i più noti) e sceneggiatore, che con il fratello Francesco ha fondato il Gruppo Alcuni che ha ideato il concorso Ciak Junior, ormai una tradizione di Canale 5.

Sergio ha lavorato con i ragazzi a scuola, aiutandoli a far diventare sceneggiatura il soggetto di partenza, mentre il regista Francesco Manfio, gli operatori di ripresa e i fonici realizzeranno, con i ragazzi come protagonisti, il cortometraggio. Quindi i ragazzi passeranno dalla teoria letta sul testo o vista al pc alla pratica della ripesa, del montaggio scene, della realizzazione finale del loro film.

Ci sarà anche una parte della trasmissione che presenterà a tutti Andria, i suoi posti più belli e caratteristici da un punto di vista storico-artistico e qualche specialità gastronomica.

Il progetto televisivo Ciak Junior si concluderà a Jesolo Lido (VE) con il Festival Internazionale e con la consegna dei premi. I corti realizzati andranno in onda nella trasmissione Ciak Junior su Canale 5.

I ragazzi della Classe II Corso L - conclude la prof.ssa De Palma - saranno ospiti del Festival “Ciak Junior 2018” che si terrà à a Jesolo Lido (VE) dal 25 al 27 maggio 2018. Al Festival saranno presenti tutti i ragazzi che in Italia e nel mondo hanno partecipato al progetto con i loro cortometraggi e sarà à anche un'occasione per premiare i lavori più interessanti».





IL CONCORSO CIAK 2018 E IL GRUPPO ALCUNI (dal sito ufficiale di Ciak Junior 2018)

Ideato da Gruppo Alcuni di Treviso nel 1989, il progetto vuole spiegare ai giovani come nasce un prodotto audiovisivo - in questo caso un cortometraggio di una decina di minuti - facendoli partecipare attivamente a tutte le fasi produttive, dalla scrittura del soggetto fino alle riprese.

Ad oggi sono stati girati oltre 500 film in 28 paesi del mondo alla cui realizzazione hanno partecipato centinaia di classi e migliaia di giovani studenti.

I soggetti che ogni anno arrivano alla Segreteria di Ciak Junior costituiscono un formidabile archivio del "sentire" dei ragazzi di oggi. I corti di Ciak Junior parlano infatti dei giovani autori e dei problemi grandi e piccoli che li circondano: dalla scuola alla famiglia, dallo sport alla droga, dall'handicap all'amicizia.

Il progetto è giunto ormai alla ventottesima edizione: un importante traguardo, soprattutto se si considera che in ambito televisivo tutto si brucia in fretta e spesso senza lasciare traccia. Se poi aggiungiamo che i programmi pensati e prodotti appositamente per i ragazzi sono rari quasi quanto il panda, il risultato ottenuto è quanto mai incoraggiante.

Tutti i film realizzati nell'ambito del progetto Ciak Junior verranno trasmessi in Tv su Canale 5 all'interno di un programma ad essi completamente dedicato.

Premi

- nazionali: Miglior film; Miglior soggetto; Miglior gruppo di attori; Miglior attrice; Miglior attore.

Il film vincitore del premio "Miglior film italiano" concorrerà, assieme al miglior film di ogni nazione, all'assegnazione dei premi internazionali

- internazionali: Miglior film; Miglior soggetto; Miglior attore; Miglior gruppo di attori; Premio della giuria di emittenti partecipanti a Ciak Junior al miglior film in assoluto; Premio della giuria di emittenti al film che meglio interpreta lo spirito di Ciak Junior; Medaglia Unesco; Premio del pubblico

Finalità: avvicinare i giovani al linguaggio delle immagini in movimento ed essere un valido strumento per insegnanti e operatori per sviluppare un percorso di educazione audiovisiva