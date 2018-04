Ancora un successo per una redazione giornalistica "in erba" di una scuola andriese:oltre a quella della scuola "Vaccina", anche la redazione della testata "Avventura", un giornalino di classe prodotto dagli alunni della classe 5^ A della scuola primaria Oberdan sotto la direzione dell'insegnante Santina Del Giudice, si è classificata tra le migliori 100 redazioni scolastiche italiane, per aver superato le selezioni, curate da Albo scuola, su 1856 giornalini scolastici, di cui 587 delle scuole primarie, 628 delle scuole secondarie di primo grado e 641 delle scuole secondarie di secondo grado, entrando di fatto nell'elite del giornalismo scolastico.

Una delegazione di alunni, accompagnati dall'insegnante Santina Del Giudice, ha ricevuto il premio durante la manifestazione tenutasi a Chianciano nei giorni 19 e 20 aprile scorsi, a cui hanno partecipato scolaresche da tutta Italia. «È stato motivo di grande orgoglio - ha commentato l'insegnante Del Giudice -. Il giornalino di classe è un'esperienza didattica capace di entusiasmare tutti gli alunni potenziando competenze comunicative e sociali. Si sperimenta una suddivisione di ruoli e compiti e, perché no, di responsabilità ben precisa, tipica dell'organizzazione redazionale; si attivano, inoltre, processi di pianificazione, ricerche e riflessione critica dando alla parola scritta quel sapore che, da tempo, ha smarrito» ha concluso la docente.