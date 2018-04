Perché una scena funziona e un altro no? Quali sono le regole che la fanno funzionare e che catturano il pubblico? Hai un'idea per uno spettacolo, ma non sai come procedere o da dove cominciare?

Sono questi alcuni dei quesiti a cui l’attore e regista Paolo Nani cercherà di rispondere, in questi giorni ad Andria, durante il workshop che si sta svolgendo presso l’Officina San Domenico.

Un laboratorio di teatro, e non solo, fortemente voluto dall'associazione i Serìomici e coordinato dall’attore andriese Antonio Memeo.

Abbiamo avuto l’occasione di incontrare Paolo Nani qualche minuto prima dell’inizio del workshop, per chiedergli se c’è vita fuori la scena; quali spettacoli vorrebbe realizzare e qual è lo stato di salute del teatro in Italia: «Sulla scena c’è molta più vita, ci sono i colori, la forza… Faccio spettacoli raramente, e quel che mi interessa è che siano spettacoli che durino a lungo (“La lettera” è in giro da 26 anni, “Jakill on ice” è uno spettacolo che Nani porta in giro da 9 anni ndr). In realtà vengono più idee di quel che si possa realizzare: hai un’idea per tre spettacoli e poi magari non ne fai neanche uno».

«Abito in Danimarca da 27 anni e lì il teatro è organizzato bene – ha commentato Paolo Nani glissando sulla risposta a quale sia lo stato attuale del Teatro nel Bel Paese -. Una volta all’anno, in Danimarca, si svolge una fiera dove il compratore viene a acquistare gli spettacoli (a novembre per il teatro per gli adulti, mentre ad aprile per il teatro dei ragazzi ndr) vendi spettacoli che poi saranno in giro per il resto dell’anno. La Danimarca è grande due volte l’Italia, ci sono i parcheggi, e cose così…», ha chiuso ironizzando sulle possibilità e punti di forza del paese scandinavo.

«Paolo Nani è un globetrotter dell’arte. I suoi sono spettacoli con una forza immensa. Lo abbiamo voluto qui ad Andria perché attraverso il workshop possa lasciare un contributo artistico ed un insegnamento a tutti coloro che si approcciano al teatro. Ricordo, inoltre, l’appuntamento con il suo spettacolo “La Lettera” che si terrà domenica 29 Aprile ad Andria presso l’oratorio Salesiano, alle ore 20.30», ha commentato Antonio Memeo.

Gioco, stile e timing, tutti elementi che fanno funzionare una scena e che saranno gli ingredienti cruciali del workshop a cui con entusiasmo hanno aderito una quindicina di “ragazzi”, molti anche sulla quarantina d’età e provenienti da diverse regioni dello stivale, a dimostrazione che la formazione continua è una costante imprescindibile per chi vuole “restare sulla scena”.