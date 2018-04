Parrocchia San Giuseppe Artigiano in festa

Si rinnova, martedì 1 Maggio presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, la festa in occasione del giorno dedicato al Santo che dà il nome alla chiesa e al popoloso quartiere andriese.

Un ricco programma di eventi religiosi e di folklore animeranno la giornata festiva sino al 4 Maggio 2018.

Martedì 1 maggio, alle celebrazioni eucaristiche seguirà in serata il San Giuseppe’s Got Talent che vedrà protagonista l’intera comunità tra performance canore, di ballo e di intrattenimento. La ormai tradizionale estrazione dei numeri per la Lotteria della solidarietà chiuderà la serata.

Il programma:

Domenica 29 Aprile / Giorno del Signore

Stand “Fiera del Dolce”

ore 8,00 / 10,00 / 11,30 / 19,00 S. Messe

ore 10,00 Liturgia della Parola per i bambini del I e II corso

ore 20,00 Grest-A (Attività comunitaria per giovanissimi / giovani / adulti)



Lunedì 30 Aprile / Giornata dello Sport...in famiglia

ore 17-19 Giochi organizzati per bambini e ragazzi con merenda tradizionale

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica con Vespri Solenni in onore di San Giuseppe

ore 20,30 Quadrangolare “PADRI VS FIGLI”. In serata (friggitoria - Degustazioni)

ore 22,30 Allestimento del falò di San Giuseppe e celebrazione della Compieta attorno al fuoco.



Martedì 1 Maggio / Giornata della Comunità parrocchiale

ore 7,45 Fuochi pirotecnici

ore 8,00 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e Lodi mattutine presieduta dall’Arcivescovo di Belgrado Stanislav Hočevar

ore 8,45 Colazione comunitaria

ore 9-11 “Bassa Banda Città di Molfetta” per le vie del quartiere

ore 10,00 Ritrovo presso l’oratorio parrocchiale, ritiro della T-shirt per partecipare alla passeggiata turistica “Ripartiamo del centro storico” che culminerà con la visita della cripta in Cattedrale.

ore 13,00 Aperitivo equo&solidale con l’Ass. Filomondo presso la sede del CALCIT

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica comunitaria in via Secchi (nei pressi dello “Stadio S. Angelo dei Ricchi”) A seguire processione secondo il seguente itinerario: via Stradivari, via Montebello, via Castelfidardo, via Martiri di Belfiore, Viale Goito, via dell’Indipendenza, Oratorio (sosta e preghiera di Benedizione dei padri)

ore 21-23,30 San Giuseppe’s Got Talen, festa comunitaria con canti, balli e musica condotta dall’artista andriese Antonio Memeo Percorso gastronomico ed estrazione premi della “Lotteria della Solidarietà” Mercoledì 2 Maggio / Giornata del Ringraziamento

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento presso la sede dell’UNITALSI in via Porta Pia.

ore 20,30 Torneo di Pallavolo Giovedì 3 Maggio / Giornata della Solidarietà

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica

ore 20,00 Spettacolo di Teatro - Danza “Mettiti nei miei panni” a cura del Centro Diurno presso l’Oratorio parrocchiale. “Pezzi di Musica Jazz e Dintorni” a cura del dott. Dell’Olio, psichiatra CSM



Venerdì 4 Maggio / Giornata del C.A.L.C.I.T.

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica con i pazienti oncologici in occasione del Tesseramento del C.A.L.C.I.T. e presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.