Cinema 4D Open Lab all'Officina San Domenico

Il giorno 2 maggio 2018, presso il Laboratorio Urbano Officina San Domenico, si terrà il Seminario gratuito OPEN LAB Cinema 4D, sui temi della Modellazione 3D, Realtà Virtuale ed Aumentata, BIM, stampa 3D e rendering in real-time, organizzato il collaborazione con GRMstudio, Distributore di Cinema 4D e Authorized Training Center MAXON, il MAULab (Laboratorio di Modellazione Architettonica ed Urbana) del Politecnico di Bari e GRAITEC.

Anche quest’anno, dunque, si rinnova l’appuntamento con la tecnologia e la grafica 3D presso l’Officina San Domenico di Andria. Diversi esperti, professionisti e imprenditori condivideranno la loro visione del futuro nei vari settori fra cui: il rilievo digitale, la modellazione 3D, il BIM, il Design, la Realtà Virtuale/Aumentata, ecc.

Il MAULab del Politecnico di Bari condividerà lo stato dell’arte delle metodologie rappresentative simulative, offrendo supporto ad una tavola rotonda di esperti con cui si cercherà di delineare e anticipare le innovazioni tecnologiche in ambito software/hardware previste nel settore.

Il pubblico attraverso 4 laboratori pratici a sessioni cicliche, avrà l’opportunità di scoprire le tecniche più moderne utilizzate nella Computer Grafica attraverso casi di studio e applicazioni concrete.



Nel settore delle tecnologie e metodologie di modellazione tridimensionale e rappresentazione digitale, MAXON rappresenta un’importante player nel mercato internazionale, sviluppando CINEMA 4D, software per la modellazione 3D, rendering e animazione che, oltre ad essere utilizzato in importanti produzioni cinematografiche hollywoodiane (The Martian, James Bond Spectre, Doctor Strange, Ghost in the Shell, ecc.), trova sempre maggiore utilizzo per la rappresentazione e la simulazione visivo-percettiva in ambito Architettonico, Ingegneristico e di Design. Anche il MAULAB (Laboratorio di Modellazione Architettonica ed Urbana del Politecnico di Bari), co-organizzatore dell’evento, tramite partnership con GRMStudio, Tecnologie di Rilievo e GRAITEC, ha avviato delle sperimentazioni in ambito architettonico ed ingegneristico, mediante le funzioni simulative offerte dal programma Cinema 4D affiancandolo ad altri strumenti software per la realizzazione di scenari interattivi e virtuali. Inoltre con l’avvio della metodologia BIM, il settore dell’ArchViz subirà un importante aggiornamento nei propri paradigmi di sviluppo, obbligando i professionisti ad interagire con metodi parametrici e modelli orientati. Allo stesso tempo, la diffusione sempre più capillare del VR/AR e più in generale del rendering in realtime, impone scelte geometriche ed ottimizzazioni topologiche per ottenere prodotti immersivi fluidi e di alta qualità. Con queste premesse, i professionisti della CG devono necessariamente confrontarsi con concetti e procedure che possano permettere un workflow ottimizzato. In tale scenario l’OPENLAB CINEMA 4D rappresenta un momento di divulgazione e presentazione delle più attuali tecnologie e metodologie utilizzate in ambito Computer Graphics, nei settori ingegneristici, architettonici e broadcasting. Grazie alla presenza di enti di ricerca e società leader in tali ambiti, sarà possibile scoprire le tecniche utilizzate per la produzione di importanti casi di studio, attraverso speaker certificati ed esperti nei settori di produzione che illustreranno esempi applicativi concreti tramite laboratori multi tematici.

Chiuderà la giornata una tavola rotonda di esperti che condivideranno la loro visione del futuro nell’ambito della computer grafica, della rappresentazione architettonica, della fotografia, del rilievo e della elaborazione cartografica.



Programma



08:30 – Registrazione

09:00 – Introduzione e Orientamento Politecnico di Bari

09:30 – Dal Rilievo 3D alla Realtà Virtuale – Riccardo Tavolare, MAXON Certified Instructor

10:00 – Apertura Laboratori



Sala 1 GRMStudio – Cinema 4D

10.00 – 10.30 Fotorealismo 3D con Cinema 4D

10.45 – 11.15 Fotorealismo 3D con Cinema 4D

11.30 – 12.00 Fotorealismo 3D con Cinema 4D



Sala 2 GRAITEC

10.00 – 10.30 Modellazione parametrica BIM

10.45 – 11.15 Modellazione parametrica BIM

11.30 – 12.00 Modellazione parametrica BIM



Sala 3 Tecnologie di Rilievo / Politecnico di Bari

10.00 – 10.30 Rilievo 3D

10.45 – 11.15 Tecniche IBM (Image Based Modeling)

11.30 – 12.00 Rilievo 3D



Sala 4 Gaming Art

10.00 – 12.00 Workstation e Hardware per il 3D



Exhibit: Stampa 3D by Crea 3D; Connettività e clouding by WEBFI.



12:00 – Expert Panel: Il Futuro della Computer Grafica nei settori produttivi Riccardo Tavolare, MAXON CI – POLITECNICO DI BARI, Giuseppe Coviello, GRAITEC; Enzo Laterza, TECNOLOGIE DI RILIEVO; Pasquale Balena, POLITECNICO DI BARI; Marco Mutinati, MUTINATI OFFICINE D’INTERNI; Ennio Cusano, POLITECNICO DI BARI.



13:00 – Chiusura lavori.



Speakers



Riccardo Tavolare

MAXON Certified Instructor Responsabile del Laboratorio di Modellazione Architettonica ed Urbana del Politecnico di Bari. Da oltre 10 anni studia e sperimenta metodologie di rilievo e rappresentazione digitale in ambito architettonico, mediante tecniche di modellazione solida, parametrica e poligonale. Fra i temi di studio, attualmente si occupa della programmazione di scenari in real-time, metodi BIM, tecniche di IBM e Laser3D, Realtà Virtuale/Aumentata e Teorie sulla percezione dello spazio.



Giuseppe Coviello

Autodesk Specialist. Da decenni studia e insegna metodologie di modellazione CAD e parametrica specializzandosi nel settore BIM. Per la GRAITEC si occupa di assistenza operativa per tutte le problematiche legate alla progettazione 3D e all’utilizzo dei plugin sviluppati.



Enzo Laterza

Esperto di tecnologie di rilievo 3D, vanta anni di esperienza nel settore commerciale e tecnico trovando una soluzione applicativa alle più svariate esigenze professionali nell’ambito del rilievo. Imprenditore dal motto “Chi si rinnova non si ridimensiona”.



Marco Mutinati

Imprenditore con una Visione che nasce da lontano e mira al futuro. La bottega artigiana del 1918, che il nonno Mutinati ha trasformato in Ebanisteria Mutinati, si è evoluta nel tempo in un’azienda strutturata che, come ieri, forte dell’esperienza quasi centenaria, soddisfa le esigenze di esclusività e personalizzazione di una clientela internazionale attenta al gusto ed allo stile italiano nella realizzazione di residenze private e progetti immobiliari. Il suo motto è “cogliere l’essenza della Persona e infonderla nel luogo che la ospita è l’anima del nostro lavoro”.



Ennio Cusano

Si definisce fotografo amatoriale, ma la sua esperienza decennale e la sua partecipazione a svariati eventi e mostre, lo confermano come un esperto nella creazione e nella composizione dell’immagine. Cura per il Politecnico di Bari il reportage di tutti gli eventi ufficiali.



Pasquale Balena

Dottore di ricerca in Rischio, Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio si occupa da anni di Sistemi Informativi Territoriali, con docenza nel Master in Pianificazione Territoriale del Politecnico di Bari.