Viva la "Prima di Maggia"

Capita nei crocevia della Storia che emergano persone di straordinaria capacità umana: sono i leaders, coloro che sanno indirizzare un popolo. Sembra quasi che Qualcuno dia un aiutino all’uomo nel difficile compito di districarsi tra l’assoluta libertà di cui è stato dotato e la contingenza ambientale e temporale.



L’amore per la filosofia del narratore lo ha indotto a questa considerazione esaminando i fatti del dopoguerra andriese quando gli eventi difficili e drammatici misero in evidenza due personaggi che, pur diversi tra loro, ebbero un ruolo fondamentale nel controllo della situazione: Mons. Di Donna e Giuseppe Di Vittorio. Quando si incontrarono all’inizio di Marzo del 1946 non si compresero, eppure avevano la stessa missione. Entrambi dovettero misurarsi con la propria coscienza: Di Donna doveva contemperare la crociata anticomunista ingaggiata da Pio XII e il suo amore per il prossimo che aveva portato il suo cuore prima a misurarsi con il dramma africano (Madagascar) e poi con la miseria altrettanto cocente di Andria e dintorni. Uno degli elementi caratterizzanti la sua santità è da ricercare forse proprio in questa impresa: amare tutti gli uomini e combattere i loro errori. La lettera pastorale del 27.2.1946 (i doveri del cristiano nell’ora attuale) andrebbe ancora riletta. Giuseppe Di Vittorio dovette affrontare un travaglio simile: la violenza scaturita da diritti dei lavoratori compressi se non negati e la necessità di costruire una società più giusta ma con una lotta “democratica e pacifica”. Compito non facile in una città dove il partito comunista era dominato da un personaggio della stazza di Di Gaetano, ex partigiano ma soprattutto stalinista a tutto tondo, che si agitava sul crinale della violenza a tratti anche “cattiva”. Il terreno sul quale tutto questo accadeva era una massa di contadini che ogni giorno si confrontava con la fame storica, la coscienza di nuovi diritti e una fede religiosa solida quanto tradizionale. L’episodio raccontato l’anno scorso della bestemmia durante un comizio era rivelatore di questo stato d’animo. Il comunista andriese non era ateo, anzi ci teneva ai sacramenti anche quando pretendeva di portare il fazzoletto rosso in chiesa o voleva accompagnare il defunto in chiesa con la bandiera rossa al seguito. La storia tutta italiana di Peppone e don Camillo.

La novità del dopoguerra in Andria fu la partecipazione alla vita civile dei giovani. Domenico era tra i più attivi. Con i suoi amici era su via Bovio il giorno dell’eccidio delle sorelle Porro. Vide i corpi oggetto di violenza e vilipendio. Istintivamente stava per andare in soccorso, ma qualcuno lo trattenne: fatt l fatt tiue. Che era poi il retaggio della morale del ventennio. Desistette il ragazzo ma la notte non dormì. Il padre gli aveva insegnato che le persone non si toccano. Quelle povere donne per terra lo lasciarono stordito. Soprattutto lo colpì un dettaglio: qualcuno mise una bomba a mano negli stivaletti delle donne per poter giustificare simile eccidio (il narratore avverte il lettore che questo dettaglio non trova riscontro in altri racconti di quella tragedia, pertanto non sa dire se corrisponda al vero o rientra nella mitologia che spesso subentra ai tragici avvenimenti ) e accusarle di nascondere gli attentatori in casa. La sua giovane esistenza si era irrobustita nel lavoro (minorile che allora non era un problema) e nei principi socialisti che il padre gli inculcava, mentre la mamma gli insegnava gli elementi essenziali della religione. Domenico capì che forse non c’era molta differenza tra quello che insegnava il padre e quello che suggeriva la madre. Il padre infatti era da sempre socialista: durante il fascismo aveva evitato di evidenziare la sua fede politica per non correre rischi. Dopo la prima elementare chiese al figlio di darsi da fare altrimenti non si mangiava. E il figlio obbedì perché la fame non poteva aspettare che egli diventasse maggiorenne. Domenico ebbe paura nei giorni successivi all’eccidio quando cominciarono i rastrellamenti: c’era oggettivo il rischio di un suo coinvolgimento: egli era lì sulla strada. Scampato il pericolo pensò che era possibile partecipare ma pacificamente. Nella sua memoria c’era ancora il trattamento che gli inglesi, giunti in Andria nel 1943, riservavano ai soldati nordafricani che erano al loro seguito: dire che li trattavano da schiavi è dir poco. L’indignazione era tale che i ragazzi si appostavano nei paraggi del seminario, dove erano accampati, e con fionde improvvisate colpivano gli inglesi quando li vedevano malmenare gli africani: non poche volte rischiarono i colpi dei mitra fatti sventagliare a casaccio. La formazione socialista aveva creato in lui la sensibilità sociale. Dai un ideale e la bestia che è in noi si trasforma in uomo. E Domenico pur non avendone l’età dimostrava ormai di essere un uomo. Riversare sugli altri la esclusività della colpa del male in politica è la causa prima dell’odio e l’odio è sempre foriero di morte ( anche indiretta, basta cercare di dare un senso alle tante tragedie che si consumano oggi tra la gente).

Dopo quella notte insonne egli decise di impegnarsi in politica: il clima di libertà che andava affermandosi nel dopoguerra generò un nuovo spirito di partecipazione alla vita pubblica. Durante il ventennio si partecipava alle manifestazioni di massa, ma si era in piazza solo con il corpo, il cervello non doveva pensare perché c’era chi pensava per tutti. Ora invece la massa stava trasformandosi in popolo capace anche di esprimersi liberamente. In tutta la vicenda gli aveva fatto impressione proprio il sindacalista Giuseppe Di Vittorio, intervenuto in città per calmare gli animi. Domenico si era accorto che durante quegli avvenimenti grandi assenti erano stati proprio i giovani, soprattutto quelli comunisti. Ecco allora dare vita a un gruppo di “Giovani Garibaldini”: nel primo dopoguerra a unire socialisti e comunisti fu l’immagine di Garibaldi con le sue giubbe rosse (in via san Francesco si scorge ancora un murale) . La dc poteva contare sulle strutture parrocchiali, la sinistra invece doveva inventarsi tutto dopo il “silenzio” durato oltre un ventennio. Ma un gruppo per operare ha bisogno di finanziamenti: Domenico chiese ai dirigenti del PCI e PSI l’autorizzazione a vendere in esclusiva i due quotidiani di partito: L’Unità del pci e l’Avanti del psi. Soprattutto il primo garantiva una abbondante fonte di finanziamento la domenica, quando si vendevano molte copie perché si era riusciti a convincere i contadini anche analfabeti a comprare il giornale che orgogliosamente portavano piegato nella tasca della giacca. Altra fonte di finanziamento era quella di andare a cantare nelle case o nei locali in occasione dei matrimoni: si scroccava una mangiata, si faceva un gruzzoletto e si conoscevano tante giovani donzelle che per i cantanti sono andate sempre matte.

L’avvicinarsi del primo maggio di quel 1946 cominciò a creare tensione nella organizzazione: non erano passati due mesi da quel sei marzo e la paura di disordini era immanente. La disoccupazione mordeva ancora di più perché nel frattempo si erano interrotte le migrazioni stagionali di manodopera verso l’interno lucano. Bisognava costituire un servizio d’ordine imponente. Nel partito si pensò ai vecchi militanti, ma nel sindacato preferivano i giovani più capaci e meno rancorosi. Gli occhi si fermarono sui giovani garibaldini, un gruppo che era già cresciuto notevolmente. Domenico si offrì per gestire l’operazione. Con i soldi della vendita dei giornali avevano comprato ciò che serviva per una specie di divisa. La mattina del primo maggio erano pronti per garantire il servizio. Era la prova cruciale per dimostrare che il popolo di sinistra non sposava la violenza gratuita. Oltretutto mancava un mese al referendum del due giugno e si era già in campagna elettorale. Il corteo doveva essere una manifestazione di forza ma assolutamente ordinata. Eccoli allora i giovani garibaldini schierati ai due lati della strada con la divisa di ordinanza: berretto rosso, fazzoletto blu e cinturone: la distanza tra uno e l’altro si allungava man mano che cresceva il numero dei partecipanti al corteo. Erano gli stessi giovani che lanciavano il grido: viva il primo maggio, che il popolo di braccianti rilanciava: viva la prima di maggia. Un grido che cresceva di volume man mano che il corteo si sentiva al sicuro. Si meravigliarono i dirigenti sindacali, se ne meravigliò soprattutto Giuseppe Di Vittorio che aveva garantito la sua presenza in Andria in questa occasione preoccupato che la situazione potesse degenerare ancora una volta.

Nel comizio finale Di Vittorio volle sul palco Domenico: si complimentò per la perfetta organizzazione della manifestazione e additò ad esempio l’impegno dei giovani volenterosi. Dopo il comizio Domenico si avvicinò a Di Vittorio e mentre questi lo abbracciava riuscì a dire: non è noi che dovete ringraziare ma i dirigenti dei due partiti che ci hanno offerto la possibilità di vendere i giornali. Il leader sindacale non si aspettava questa dichiarazione e disse ai dirigenti dei partiti: curatemi questo ragazzo, farà strada. In politica non c’è posto per la improvvisazione. Qualche mese dopo Di Vittorio volle il gruppo di Andria a Cerignola per sovrintendere a una grossa manifestazione sindacale. Anche lì gli andriesi si fecero onore. Il narratore non ha elementi per documentare, ma gli piace immaginare che nel comportamento della Giustizia nel processo per i fatti del 1946 possa aver giovato anche questa capacità rasserenatrice dell’ambiente. La Storia spesso ha come riserva protagonisti sconosciuti.

Domenico di strada ne fece, in effetti, ma come imprenditore. Infatti, quando si rese conto che si facevano troppe chiacchiere, riversò le sue capacità organizzative sul lavoro, creando una impresa e assumendo anche un po’ di operai che trattò sempre come collaboratori e non come dipendenti.

Dalle ceneri della guerra stava nascendo una nuova società con l’impronta ideale: cattolici e comunisti si battevano diversamente ma l’ obiettivo era comune.