La droga ha ucciso suo figlio: arriva ad Andria Gianpietro Ghidini per raccontare la storia di Ema

L'Associazione socio culturale Mirabbasc, in collaborazione con la Diocesi Andria (referente don Adriano Caricati Direttore dell'Ufficio per l'educazione), con la scuola e l'università, con il Movimento Corda della Pastorale Giovanile di Andria, l'Azione Cattolica, Forum socio politico, l'Asl Servizio Dipendenze e con il Patrocinio dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione Avv. Paola Albo, organizza l’vento “Lasciami Volare” -proposto dalla Fondazione “Il Pesciolino Rosso” - finalizzato alla divulgazione della testimonianza di vita di un papà: Gianpietro Ghidini. Una testimonianza proiettata a condividere l'idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori.

“Lasciami Volare” si terrà l’11 Maggio presso l'Istituto P. Cafaro.

Durante una festa con ragazzi più grandi suo figlio Emanuele ha preso una pasticca di LsD offerta da alcuni amici più grandi. È stato subito male, ed un suo amico gli ha proposto di fare un giro in paese, per prendere un po' d'aria. Così sono andati vicino ad un fiume. Davanti all'acqua Emanuele è come impazzito. Ha iniziato a dire all'amico che doveva uccidersi e si è buttato di testa nelle acque gelide di quel fiume in piena. Quando Gianpietro è arrivato sul posto, di Emanuele non c'era più traccia. Il fiume se l'era già portato via. Suo padre Gianpietro ha ritrovato dopo dieci ore il corpo di suo figlio, annegato. Dopo un po' di tempo dalla disgrazia ho fatto un sogno: «raccoglievo Emanuele dalle acque del mare e quando mi sono svegliato avevo chiaro ciò che dovevo fare. Così ho deciso di fondare l'associazione Ema Pesciolino Rosso e raccontare la nostra storia in tutte le scuole d'Italia».

Un evento toccante e allo stesso tempo fortemente educativo per le famiglie: «Invitiamo i genitori e figli a partecipare ad un incontro che è una grande opportunità di crescita e di confronto - commentano la Presidente dell'Associazione Myrabbasc, Angela Losappio e la Dirigente Scolastica dell'Istituto Verdi, Cafaro Grazia Suriano - L'incontro con papà Gianpietro, che è stato capace di trasformare il dolore per la morte di suo Figlio Emanuele in un progetto pieno di energia positiva è apparentemente inspiegabile e dalla forza prorompente. Il signor Ghidini dedica ora la sua vita ai giovani e alla loro crescita. Nei suoi incontri le parole autentiche entrano nel cuore di chi le ascolta e costituiscono un momento prezioso di condivisione su temi importanti che ci interrogano nel nostro vissuto quotidiano».



«Promuovere questo genere di eventi - commenta l'Assessore all'Istruzione Paola Albo - è una grande opportunità per l'intera comunità. Testimonianze dirette all'educazione, alla prevenzione e soprattutto alla consapevolezza degli effetti e delle conseguenze che tutti noi possiamo subire a causa dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, sono utili a far sì che si tenga alta l’attenzione sui problemi che quotidianamente interrogano la nostra società. Ringrazio la Presidente Angela Losappio per la sinergia creata fra i vari attori coinvolti nella realizzazione di questo importantissimo incontro e invito la cittadinanza a partecipare numerosa affinché possa "contaminare" positivamente l'atteggiamento consapevole e responsabile di fronte a temi e problematiche di grande attualità».

Partecipa all'incontro anche Carolina Bocca, una mamma che ha salvato il proprio figlio dalla droga rimettendo in discussione se stessa e la sua vita. Ne ha scritto un libro edito Mondadori "Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio".