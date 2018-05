La Vaccina diventa un set cinematografico: avviate oggi le riprese per "Ciak Junior" Copyright: AndriaLive

Avviate stamane le riprese del cortometraggio con la troupe di Ciak Junior negli ambienti interni ed esterni della scuola Secondaria di 1° Vaccina.

I ragazzi passano dunque dalla teoria del testo da loro ideato alla pratica delle riprese per la realizzazione finale del film. Nei prossimi giorni le riprese si sposteranno presso il chiostro San Francesco, il vicolo San Bartolomeo e il Duomo. Da un'idea dell'alunno Pierluigi Zefferino, è stata scritta la storia che affronta il tema del valore dell’amicizia tra ragazzi con uno spirito riflessivo e un finale divertente a sorpresa!

Un’ulteriore vetrina di promozione anche del nostro territorio oltre che una opportunità unica ed irripetibile per gli alunni della classe 2^ L, del plesso scolastico andriese, i quali hanno la possibilità di sperimentare un approccio ludico e didattico con il mondo della comunicazione cinematografica.

Sergio Manfio, regista e sceneggiatore, che con il fratello Francesco ha fondato il Gruppo Alcuni che ha ideato il concorso Ciak Junior, ormai un appuntamento imperdibile di Canale 5, ai nostri microfoni ha specificato l’importanza del coinvolgimento dei ragazzi nel processo di realizzazione della comunicazione che in questo momento più che mai sta invadendo in maniera massiccia tutto ciò che accade attorno a noi. Spiegare ai ragazzi come funzionano i mezzi di comunicazione diventa assolutamente determinante.

Il progetto televisivo Ciak Junior si concluderà a Jesolo Lido (VE) con il Festival Internazionale e con la consegna dei premi. I corti realizzati andranno in onda nella trasmissione Ciak Junior su Canale 5.

I ragazzi della Classe II Corso L saranno ospiti del Festival “Ciak Junior 2018” che si terrà a Jesolo Lido dal 25 al 27 maggio 2018.

Le video interviste al regista Sergio Manfio, alla dirigente Scolastica Francesca Attimonelli e alla prof.ssa Maria De Palma.