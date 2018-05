"I classici traducono i classici. Leopardi, Pavese e l'ode oraziana del Soratte": è questo il titolo della lectio magistralis che terrà oggi presso il Liceo Scientifico "R. Nuzzi" il prof. Paolo Fedeli, docente emerito di lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Bari e Accademico nazionale dei Lincei.



L'appuntamento è per oggi pomeriggio, alle ore 17.00, nell'auditorium "Michele Palumbo" in via Cinzio Violante.