Si è conclusa domenica 29 aprile, presso il Castello Angioino di Gallipoli, una 3 giorni completamente dedicata ad una gara di matematica, la Finale Nazionale di Geometriko, che ha visto coinvolti gli alunni Daniele Lomonte della IIC Meccanica e Vincenzo Ficco della IIE Informatica dell'I.T.I.S. "Sen. Onofrio Jannuzzi". I due studenti, accompagnati dalla docente di matematica, Annalisa Alicino, sono risultati finalisti dopo vari tornei di classe e di istituto.

Tutto è scaturito dall'organizzazione, da parte del Centro di Orientamento Don Bosco di Andria, di un breve percorso di formazione e aggiornamento sulla valenza e sulle positive ricadute didattiche di Geometriko, un gioco ideato dal professore Leonardo Tortorelli, docente del Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Maglie (Lecce), e finalizzato a proporre ad insegnanti, genitori e studenti di diverse età uno strumento di apprendimento e potenziamento della geometria piana - in particolare dei quadrilateri – secondo modalità attive, significative e dinamiche. Per la professoressa/corsista Annalisa Alicino, dell'I.T.I.S. "Jannuzzi", è stato amore a prima vista: Geometriko è fare geometria divertendosi; è sfidarsi con variegate carte da gioco sui quadrilateri e fino all'ultimo quadrilatero; è passare per il "sorteggio della speranza" e beccarsi qualche "fucilata geometrika"; è mettere in atto strategie di gioco ragionate,sviluppando al contempo processi cognitivi, quali denominare, confrontare, classificare, riconoscere, risolvere problemi e applicare il metodo deduttivo, acquisendo e consolidando l'apprendimento della geometria piana in modo attivo, significativo e dinamico. Tutti gli alunni delle classi coinvolte nel progetto l'hanno vissuto in maniera entusiastica. Geometriko è risultato, tra l’altro, un validissimo supporto di preparazione per le prossime prove Invalsi che vedranno impegnate le classi seconde degli istituti di istruzione superiore nel mese di maggio. Una gran bella esperienza, a livello umano e didattico, per gli studenti dell'I.T.I.S. "Jannuzzi".

In particolare gli alunni finalisti si sono confrontati e sfidati con coetanei provenienti da tutta Italia. Daniele Lomonte, dopo aver superato la semifinale di andata e ritorno e la finale, si è aggiudicato la medaglia di bronzo per aver raggiunto il terzo posto, a livello nazionale, durante la Finalissima. Complimenti ai ragazzi ed alla loro prof. per i risultati conseguiti!