​Aldo Moro, cerimonia commemorativa a Palazzo di Città il 9 maggio

Mercoledì 9 maggio alle ore 10.30 a Palazzo di Città, nell’atrio nel quale è posizionato il busto in pietra del Presidente Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse, si terrà la cerimonia di commemorazione solenne del rinvenimento del suo corpo a Roma in via Caetani.



Interverranno il presidente del Centro Studi Aldo Moro, avv. Giovanna Bruno, il Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi e il Sindaco, avv. Nicola Giorgino.

Durante la cerimonia ci sarà anche un intervento canoro del Coro “Fantasie di note” dell’Istituto Comprensivo Verdi Cafaro.