È entrato nel vivo ieri il Festival della Disperazione, l’appuntamento con la riflessione sulle grandi e piccole miserie quotidiane, sul passato, presente e futuro in compagnia di grandi nomi della letteratura e filosofia contemporanea. Il primo dei grandi “Vip” a discutere di “Il ruolo dei giovani nell’età del nichilismo” è stato Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista e docente universitario italiano, che ha affrontato appunto il tema della disperazione nel mondo giovanile.

I giovani di oggi vivono il nichilismo come unica soluzione perché si annoiano e non sanno come passare il tempo. Manca uno scopo alla loro vita, e la nostra società non si pone il problema di costruire risposte a questo crisi esistenziale.

La nostra società vede il tempo come una progressione verso un futuro migliore. Il domani non può essere peggiore rispetto al presente e le pene dell'oggi verranno riscattate. Questo assunto è stato vero per molti anni. Oggi non è più così e si ha la certezza che i figli vivranno peggio dei padri.

Cosa accade quando il futuro smette di essere considerato come luogo di benessere ma diventa un pensiero che crea angoscia e paura?

Per ovviare ad un problema così complesso, è necessario rivedere le priorità della nostra società e, per esempio, investire molto di più nella scuola, che è l'unico modo per forgiare uomini forti.

Le famiglie devono dedicare più tempo all'educazione dei figli. Se non lo si fa, si creano le premesse per giovani deboli e disorientati. L'identità dei giovani è costruita dalle scelte che i genitori e la società in generale attua nei loro confronti. In questo momento l'opinione pubblica è disinteressata del futuro e si stanno creando le premesse per fare sempre peggio.

La scuola e la cultura possono fare molto, ma servono soldi ed attenzione che in questo momento il Paese non è interessato ad investire. È un vero peccato perché in questo modo la nostra società si sta scavando la fossa da sola. Disperazione appunto.