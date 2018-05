Erri De Luca tra speranza e disperazione: «Il mondo può cambiare»

Chiusa ieri la II edizione del Festival della Disperazione, che ha visto alternarsi su palchi lignei e in scenari naturali tanti autori contemporanei, di diversa estrazione. Uno dei nomi più famosi, che ha attirato un pubblico nutrito, è stato Erri De Luca, impegnato in un’impresa ardua: definire il confine tra speranza e disperazione, in particolare nel XX secolo.

Si parte da un assunto: il mondo scopre la disperazione con l'avvento della guerra.

La disperazione è fonte massima di ispirazione, e infatti la capacità creativa degli scrittori nel dopoguerra non ha eguali. Si sente l'esigenza di raccontare storie, disperate evidentemente e tragiche, ma anche piene di speranza per l'avvenire che può essere migliore. Attraverso le parole e i racconti, gli eventi tragici si possono narrare, rivivere e dare loro significato.

È nella disperazione che lo scrittore di origine campana ha trovato i modelli politici e culturali: tra tutti spicca il George Orwell dell' “Omaggio alla Catalogna”, in cui emergono come eroi gli anarchici di Barcellona.

L'altro evento che ha sconvolto il giovane De Luca è la violenza dei nazisti contro gli ebrei e in particolare la vicenda del ghetto di Varsavia e la resistenza contro i nazisti nel 1943. Di fronte alla volontà di distruggere un popolo, quello ebraico, la scelta di resistenza è stata quella di imparare l'yiddish.

Per chiudere i conti col ‘900, Erri De Luca decide di condividere la disperazione dei cittadini di Sarajevo: «L'obiettivo era di punire la città e sentivo l'esigenza di vivere la tragedia che gli abitanti della capitale della Bosnia stavano affrontando e prendermela sulle spalle».

Qual è dunque il messaggio che rimane? «La disperazione ha un rovescio della medaglia, che si chiama vitalità, e negli anni ’70, quando ero un rivoluzionario di professione, sentivo che potevamo cambiare il mondo: la disperazione dei poveri era il motore che avrebbe cambiato il percorso della democrazia in Occidente e per questo bisogna continuare a lottare».