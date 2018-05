XIX Settimana di San Tommaso, "Bellezza sempre antica e sempre nuova!"

“Bellezza sempre antica e sempre nuova”. La celebre espressione di Sant’Agostino è titolo e filo conduttore della “Settimana di San Tommaso”, iniziativa culturale giunta alla diciannovesima edizione e promossa come sempre dalla Biblioteca Diocesana, insieme a MEIC, Azione Cattolica e Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico.

La bellezza, dunque, che, come ci suggerisce il Vescovo di Ippona, è l’essenza stessa di Dio. La bellezza a cui tutti aneliamo e che desideriamo soprattutto quando ci sembra di essere assediati dal suo contrario, dall’opacità di ciò che, sotto forma di non senso e abbrutimento, vuole strapparci dalle condizioni di un’esistenza buona e beata.

Eccoci pronti, allora, a divenire cercatori di perle di bellezza, prima di tutto nelle trame quotidiane di una vita che, proprio perché fragile e ferita, abbisogna di cura. Nella prima tappa della nostra traversata ci guiderà la Prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Foggia, navigatrice esperta in umanità, che ci indicherà le luci di riferimento per benedire la vita nella sua imperfetta bellezza.

Il percorso proseguirà nella seconda serata quando Mons. Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ci prenderà per mano così da aiutarci, con appassionata competenza, a contemplare un’opera d’arte per promuovere bellezza lungo le strade delle nostre città.

L’ultima tappa della traversata ci farà approdare guidati dall’esperienza della Dott.ssa Francesca Maria D’Agnelli, addetta ai progetti di censimento, tutela e valorizzazione del patrimonio, presso l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. L’approdo che ci sarà indicato svelerà l’incomparabile bellezza dei tanti beni culturali delle nostre chiese come patrimonio che è identità e promessa di futuro per la comunità.

La “Settimana di San Tommaso” si svolgerà il 15, 16 e 18 maggio 2018, alle ore 19.30, presso l’Officina San Domenico, nel cuore del centro storico di Andria.

IL PROGRAMMA

Martedì, 15 maggio 2018

-Fragile, maneggiare con cura

Benedire la vita nella sua imperfetta bellezza

Prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Foggia

Mercoledì, 16 maggio 2018

-La bellezza sulle nostre strade

Contemplare un’opera d’arte per promuovere bellezza nelle nostre città

Mons. Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

Dialoga con il relatore.., del Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

Venerdì,18 maggio 2018

-Via pulchritudinis

Valorizzare i Beni Culturali Ecclesiastici come identità e promessa di futuro per la comunità

Dott.sa Francesca Maria D’Agnelli, addetta ai progetti di censimento, tutela e valorizzazione del patrimonio, presso l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana