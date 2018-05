Una giornata emozionante e coinvolgente quella vissuta lunedì 7 maggio dai 350 alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri e dai loro docenti. Riuniti in uno degli auditorium della Parrocchia Santa Maria Addolorata alle Croci, ragazzi e docenti hanno incontrato Tiziana Palazzo, vedova di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, morto a 36 anni il 13 marzo del 1985 in seguito ad un agguato della ‘ndrangheta, e Pinuccio Fazio, padre di Michele Fazio, 16 anni, ammazzato dal fuoco incrociato di due clan rivali di Bari vecchia nel 2001, mentre rientrava a casa.

L’incontro ha rappresentato il momento culminante del percorso di Educazione alla Legalità di quest’anno scolastico che ha visto gli alunni delle classi terze impegnati nel compito di realtà “Legalissimo me!” che prevedeva come prodotto finale proprio la progettazione di un incontro con i parenti delle vittime innocenti di mafia. Il compito di realtà ha coinvolto tutte le discipline, ciascuna con la propria specificità, ed è stato progettato dai docenti in sintonia con i temi suggeriti da Libera, Associazione nomi e numeri contro le Mafie, ai referenti della legalità nelle scuole per quest’anno. Una tappa di questo percorso è stata anche la partecipazione di alcune classi terze alla marcia del 21 marzo a Foggia.

Le parole vibranti e toccanti di Tiziana Palazzo nel fiero ricordo del marito e l’energico impegno di Pinuccio Fazio per la legalità in nome del figlio hanno scosso e commosso tutti i presenti, adulti e ragazzi. In modo particolare questi ultimi hanno compreso che le mafie possono irrompere all’improvviso nelle vite di persone “normali” e sconvolgerle irrimediabilmente. Come ha scritto ai ragazzi la figlia maggiore di Renata Fonte, Sabrina Matrangola, impossibilitata a partecipare all’incontro, «noi familiari di vittime della criminalità organizzata abbiamo meravigliosamente scoperto che la morte dei nostri cari non ci ha lasciato in eredità odio e paura». La condivisione ha trasformato «il dolore in uno strumento concreto di azioni di pace, in impegno quotidiano per promuovere giustizia, per difendere diritti umani e dignità della vita, affinché la memoria dei cari che abbiamo perduto rimanga per sempre viva ed esemplare. Fare memoria non deve essere solo celebrazione, ma deve diventare soprattutto impegno».

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Teresa Natale, a conclusione dell’incontro, ringraziando gli ospiti per il dono prezioso della loro testimonianza, ha invitato i ragazzi a rivendicare il diritto alla rabbia e all’indignazione per riappropriarsi, da cittadini attivi, della propria città.