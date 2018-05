Coop Alleanza 3.0 Restaura Il “San Nicola Con Adeodato E I Tre Fanciulli”

Coop Alleanza 3.0 sosterrà il restauro dell’olio su tela del XVIII secolo “San Nicola con Adeodato e i tre fanciulli” l’olio su tela del XVIII secolo collocato sull’abside della chiesa di San Nicola Trimodiense di Andria. Il capolavoro locale è stato preferito dai soci Coop votanti nella tappa che dal 2 al 31 maggio è stata dedicata alla Puglia e alla Basilicata di “Opera tua” il progetto di Coop Alleanza 3.0 – la più grande cooperativa di consumatori del Paese – che sposa due eccellenze del Belpaese: cibo e arte.

Per Puglia e Basilicata i soci hanno potuto scegliere tra due capolavori dedicati a San Nicola, quello sito ad Andria e la tempera su tavola del XIII secolo “San Nicola e storie sulla sua vita” conservata nella Pinacoteca Metropolitana di Bari.

L’ opera da restaurare

L’olio su tela del XVIII secolo “San Nicola con Adeodato e i tre fanciulli” è collocato sull’abside della chiesa di San Nicola Trimodiense di Andria. Il dipinto narra uno dei miracoli compiuti da San Nicola: in uno di questi il santo raccolse la sfida di un pascià ottomano, che canzonò un giovane coppiere al suo servizio, reo di essere nostalgico del suo santo protettore. Quando il giovane, fatto schiavo dai Turchi, espresse il suo rimpianto per non essere alle celebrazioni di San Nicola, il pascià gli disse che se davvero di santo si trattava, allora San Nicola lo avrebbe immediatamente riunito a sé. E il santo così fece, come si vede dalla presenza del giovane alla destra del santo. Alla sua sinistra, invece, i tre fanciulli che danno il nome all’opera.