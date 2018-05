Era un caldo pomeriggio di primavera del 1946. In Andria non si era ancora spenta l’eco delle tristi vicende di marzo. Un giovane professorino arriva in piazza Catuma con un qualche tremore: non conosceva fisicamente la piazza ma ne aveva sentito parlare. Aveva sicuramente letto quell’articolo del Corriere che paragonava gli andriesi a un branco di lupi. Per giunta doveva cercare informazioni sulla sede della dc e non sapeva a chi rivolgersi. Fu fortunato perché si avvicinò a un giovanottone dall’apparenza educata: dov’è la sede della dc? Chiese il professorino. In altri tempi il giovanotto avrebbe risposto: qui la dc sono io. Ma era ancora presto per dirlo. Lo accompagnò personalmente dopo essersi presentati: sono Aldo Moro, che al giovanotto non diceva proprio niente. Piacere, sono Riccardo Nicolamarino, che così racconta l’episodio.



Comincia così una storia d’amore tra Aldo Moro e la città di Andria che avrà sempre piazza Catuma come palcoscenico. Si perché tutte le volte che veniva in Andria per le campagne elettorali era lì che egli parlava ai braccianti che accorrevano per ascoltarlo, perché il suo linguaggio era chiaro nel Parlamento come nelle aule universitarie, nelle piazze o nei tradizionali colloqui con Padre Pio: la sua campagna elettorale partiva sempre da li, un colloquio intenso rimasto segreto tra i due pugliesi entrati nella Storia del ventesimo secolo. Una sola volta doveva parlare a piazza Imbriani: nel 1976, l’ultima sua campagna elettorale. Partito da San Giovanni Rotondo Moro parlò nei diversi comuni del foggiano e doveva concludere la giornata con l’ultimo comizio in Andria alle 20 ma in piazza Imbriani perché piazza Catuma era impegnata. L a folla gremiva già fino all’incrocio con Corso Cavour. Alle 20,30 il vice questore dott. Cota annuncia un ritardo consistente. Occorreva intrattenere tutte quelle persone. Toccava al candidato al senato parlare, ma questi non voleva perdere l’occasione per salutare per primo Moro.

Ai piedi del palco c’è Vincenzo, un giovane consigliere comunale. Antonio Nicolamarino non ci pensa due volte lo solleva letteralmente e lo lancia sul palco: parla! E Vincenzo parlò per un’ora e tre quarti fino a quando sempre il dott. Cota annunciò che Moro non sarebbe arrivato ma garantiva la sua presenza in Andria il giorno dopo venerdì per la chiusura della campagna elettorale. Quando scese dal palco Cota disse a Vincenzo: sa, professore, nessuno è andato via. E Vincenzo a volte si chiede ancora: la folla quella sera rimase immobile per la sua parlantina o perché speravano nell’arrivo di Aldo Moro? Il giorno dopo Moro parlò in piazza Catuma stracolma di persone. Spiegò ai braccianti perché poteva rendersi necessario l’incontro tra DC e PCI pur essendo forze contrapposte da sempre. Problema non di facile digestione. I braccianti capirono e si fidarono di Moro e lo premiarono perché fosse più autorevole al tavolo delle trattative.

L’amore di Moro per Andria ebbe un mediatore d’eccezione, quell’Onofrio Jannuzzi che dell’amore per Andria fece lo scopo della vita, mettendo in secondo piano persino la famiglia. Fu un binomio che fece la storia della città. Nell’ultimo comizio fatto insieme nel 1968 ne fecero uno scambio di riconoscimento: Jannuzzi raccoglieva le istanze del territorio e Moro spendeva tutto il suo prestigio per portarle avanti. Lo raccontava il preside Saccotelli a proposito dell’Istituto industriale assegnato preliminarmente a Canosa. Ministro della P.I. era proprio Moro, che alcuni giorni dopo partecipò allo stadio di Andria a una manifestazione scolastica. Arrivò nello stadio con l’elicottero e, appena sceso, Jannuzzi gli evidenziò il suo disappunto. Moro lo invitò ad andarlo a trovare a Roma e il problema fu risolto compensando diversamente Canosa. Erano due spiriti liberali che avevano scelto la divisa dell’etica cristiana, pagando anche prezzi elevatissimi, Moro persino con la vita, Jannuzzi rinunziando al potere: decidendo di non aderire ad alcuna corrente egli fu estromesso dal governo del quale aveva fatto parte all’inizio della sua carriera politica. L’ambasciatore Giovanni (figlio di Jannuzzi) lo testimoniò dieci anni fa parlando del grande affetto che si scambiavano (durante i 55 giorni Jannuzzi si sarebbe schierato per la trattativa perché anche lui credeva prima nell’uomo), lo testimoniò l’on. Antoniozzi, presso la scuola media Salvemini, dichiarando che Moro raccomandava ai ministri di utilizzare le vasti conoscenze di Jannuzzi soprattutto in politica estera.

La caratteristica più importante di Moro era la sua capacità di ascolto, dialogava con tutti, fossero i suoi studenti o i braccianti, i parlamentari e gli imprenditori. Ascoltò gli andriesi nel 1976 quando sacrificò il suo “amico” Colasanto per il seggio senatoriale a favore di un uomo della corrente a lui avversa solo per consentire alla città di Jannuzzi di avere sia il consigliere regionale che il senatore.

Ascoltava i giovani. Nel 1971 al congresso DC nel teatro Piccinni a Bari partecipò per la prima volta anche l’andriese Vincenzo. Racconta l’episodio Caputo: Moro entra nel teatro alle nove e si siede alla presidenza. Ascolta tutti gli interventi ma intorno alle 11 anche lui ha bisogni fisiologici da soddisfare. Moro si alza e lascia il palco. Nessuno vuole parlare in sua assenza. Viene allora chiamato alla tribuna il giovane sconosciuto andriese il quale parla per i suoi 5 minuti (il tempo riservato agli sconosciuti). Finisce l’intervento mentre Moro rientra e assiste agli applausi che da parte di tutta la platea commentano quell’intervento. Moro chiede a Ferlichia notizie su quel giovane. Pranzo alla Caravella (solita verdura e mozzarella dei pranzi morotei) e Ferlicchia accompagna Vincenzo da Moro che si alza in piedi tendendo la mano e sussurrando “complimenti!”. Vincenzo rimase impressionato per il comportamento successivo. Campagna elettorale amministrativa 1972: Moro in piazza Catuma per il comizio conclusivo. Candidati e dirigenti locali si accalcano sul palco per le foto di rito, Vincenzo non trova posto e rimane giù ad ascoltare Moro. Ad un tratto viene avvicinato da Giuseppe Giacovazzo: è lei il dott. Vincenzo? Alla risposta affermativa gli consegna una busta: è un pensiero del presidente Moro. Non lo dica a nessuno perché destinato solo a lei. Grande fu lo stupore di Vincenzo quando, aprendo la busta, trovò un assegno. Era un contributo per le spese elettorali di molto superiore ai soldi che Vincenzo aveva speso (8.500 lire per i santini). Quella sera Vincenzo portò i suoi amici a fare la pizza e con il resto finanziò la sua prima impresa editoriale con la pubblicazione del periodico l’Antenna. Proprio su quel giornale fu pubblicato nel 1973 un grosso servizio sul nord barese. Una copia fu inviata al presidente (allora ministro degli esteri). Una sorpresa fu la risposta: con una lettera autografa Moro si complimentava per il servizio indicando nel Mediterraneo il futuro dell’Italia meridionale.

La conclusione la affido a una immagine. Era il 1969: per cinque anni Moro aveva retto il governo di vero Centro sinistra con la partecipazione del PSI. Il bilancio era stato positivo consentendo alla DC di vincere le elezioni del 1968. Tuttavia Moro fu emarginato dal suo partito. Sala della provincia a Bari. Moro raduna i suoi amici pugliesi per lanciare “la strategia dell’attenzione” che porterà nel tempo il PCI a diventare un partito “normale”, cosa che gli consentì di partecipare al “ compromesso storico”. Per Moro fu invece l’inizio della fine. A un certo momento, mentre illustrava la fatica svolta per tenere unite forze tanto diverse Moro scoppia a piangere. Moro, al vertice del potere e del prestigio personale non si sottrasse a manifestare pubblicamente la sua sofferenza per l’ingratitudine del suo stesso partito. Sfogato il suo dolore con quelle lacrime, Aldo Moro aprì le menti sul futuro disegnando scenari nuovi. Per questo lo uccisero. Era un politico anomalo: era rimasto uomo, nonostante le tentazioni del potere. Era rimasto uomo e cristiano, preoccupato del futuro suo e dei suoi concittadini. Non è vero che i brigatisti fallirono. Essi centrarono l’obiettivo massimo. L’Italia sarebbe stata diversa con Moro. E il caos di oggi ne è la conseguenza. Un Paese allo sbando perché la politica ha perso la sua forza ideale per aggrovigliarsi nelle beghe personali. Il futuro se non lo disegni in grande resta uno scarabocchio.

Io non so se un giorno Moro sarà proclamato santo, sicuramente è nel mondo dei giusti e io me lo immagino con il suo fitto argomentare a cercare di convincere il buon Dio ad avere pazienza con gli italiani che sono pasticcioni ma non sempre per colpa loro, hanno tante virtù ma non sanno guardare lontano.