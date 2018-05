“Il metodo Montessori per tutti”, oggi appuntamento con Laura Beltrami e Lorella Boccalini

Patrocinato dal Comune di Andria, il 10 maggio, alle ore 18.00, presso la libreria “Lapenna delle storie”, in via Napoli, si terrà un incontro con le dottoresse Laura Beltrami e Lorella Boccalini autrici del libro “Il metodo Montessori per tutti”.

Le autrici sono entrambe collaboratrici del centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Milano, ideato e diretto da Daniele Novara.

L’iniziativa, volta ad offrire un sostegno alla genitorialità al fine di usare il metodo Montessoriano per educare i figli alla libertà e autonomia, è dell’associazione “Le amiche per le amiche”, ed è la terza di un programma iniziato il 4 ed il 5 maggio.