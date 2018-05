"Contro il bullismo… mettiamoci la faccia", i ragazzi della "Imbriani-Salvemini" ci insegnano molto

Nell’ambito del Progetto nazionale “Un nodo blu nelle scuole”, iniziativa lanciata dal MIUR per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, a scuola, gli alunni delle classi terze dell’istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” di Andria, guidati dai docenti, hanno dato vita ad un progetto intitolato: "Contro il bullismo… mettiamoci la faccia".

Attraverso la realizzazione di un video e un opuscolo divulgativo, i ragazzi hanno non solo voluto sensibilizzare i giovani e adulti di fronte agli avvenimenti spiacevoli di cui i mass media ormai quotidianamente ci rendono partecipi, ma anche riflettuto sulla possibilità che solo immedesimandosi nei protagonisti di tali dinamiche, avrebbero potuto comprendere appieno, sensazioni, paure ed emozioni reali.

L’essere stati attori per un giorno non è stata per loro solo un’esperienza divertente, ma soprattutto significativa in quanto, da protagonisti attivi e consapevoli, sono stati indotti a riflettere sulla drammaticità degli episodi di violenza fisica, verbale e psicologica che quotidianamente si consumano nei confronti delle persone più deboli. E hanno fortemente creduto in ciò che è stato detto e fatto, che hanno deciso di metterci la faccia ma… soprattutto il cuore!

Lunedì 14 maggio ci sarà la presentazione del progetto e dei suoi prodotti presso l'Istituto comprensivo alle ore 10: la cittadinanza è invitata a partecipare.