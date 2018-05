Per una "educazione cosmica" in stile montessoriano: «Riscoprire il valore dell'errore» Copyright: AndriaLive

Che serva un cambiamento di rotta radicale nello stile educativo, è cosa evidente e nota, ormai: l'esempio per un ritorno alla valorizzazione delle tappe di sviluppo di un bambino o piccolo uomo, dagli 0 ai 24 anni, ci viene da un metodo conosciuto in tutto il mondo ma, per varie ragioni storiche e politiche, poco adoperato, almeno fino agli ultimi anni, nelle scuole italiane. Il metodo Montessori è stato al centro di un interessante dibattito ieri presso la libreria “Lapenna delle storie” durante un incontro con le dottoresse Laura Beltrami e Lorella Boccalini, autrici del libro “Il metodo Montessori per tutti”, organizzato da "Le amiche per le amiche".

Le autrici sono entrambe collaboratrici del centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Milano, ideato e diretto da Daniele Novara.

«Il metodo Montessori - spiegano - è uno dei sistemi educativi più famosi e influenti: fondato sullo sviluppo libero e naturale del bambino, copre la formazione dall’età prescolare fino all’adolescenza, ed è largamente diffuso in Italia e in tutto il mondo. Nonostante la fama, però, è difficile avere una comprensione piena del metodo Montessori, che richiede una lunga preparazione di base scientifica. Questo libro fornisce per la prima volta una spiegazione chiara dei principi e delle applicazioni, semplificando i contenuti senza alterarne la validità».

L'occasione è stata utile per ricordare il progetto della "Casa delle Amiche" sostenuto dall'Associazione, la cui presidente, nonché Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Magliano, ha dedicato l'introduzione: «Sarà un luogo fisico in cui le “Amiche” possano continuare a crescere attraverso il confronto ed il dialogo, promuovendo le proprie attitudini e competenze, un laboratorio di progettazione partecipata che mira a realizzare progetti tout court di sostegno alle donne, uno spazio di co-working, con area attrezzata per il “co-baby”, ove poter usufruire di una vasta gamma di servizi».

Nel video alcuni momenti della presentazione del libro, moderata dalla vicepresidente de "Le Amiche per le amiche" Stefania Campanile.