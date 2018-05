Marzo non è un mese fortunato per Andria. Dopo quello del 1946 ci fu quello del 1978. L’ombra colpisce tutti, difficile è mandarla via.



Quella sera del 5 marzo 1978 seduto sul marciapiede, la testa tra le mani, gli occhi lucidi Riccardo finalmente era rimasto solo. Andava in campagna tutta la settimana, l’unico piacere che aveva chiesto alla giovane moglie era quello di concedergli un paio d’ore di libertà la domenica pomeriggio per andare allo stadio. Alla moglie questo non piaceva ma accettò di buon grado a condizione che dopo la partita Riccardo l’ accompagnasse alla casa della madre.Nonostante questo accordo quel giorno la moglie non lo voleva mandare alo stadio. Durante la settimana aveva sentito che la tensione nella tifoseria saliva continuamente e aveva scongiurato il marito di rinunziare quel giorno. Nulla da fare, era in gioco la promozione e quindi per nulla al mondo avrebbe rinunciato. Cercò di rasserenare la moglie e in compenso decise di accompagnarla subito dalla mamma.

Allo stadio arriva con degli amici: videro gli spalti stracolmi e si impressionarono. In effetti quel giorno erano accorsi in 4000 e le urla (da stadio) crescevano di minuto in minuto fino al fischio d’inizio dell’arbitro: iniziata la gara le ugole dei tifosi vanno a riposo, bisogna seguire la partita. Ogni tanto qualche incitamento alla squadra del cuore e poi nulla. Tutto procedeva per il meglio per la tifoseria locale: la squadra girava bene, il punteggio lasciava ben sperare. Riccardo ebbe modo anche di distrarsi nel tentativo di organizzare una pizza: portiamo o no le mogli? Questo era il tema angosciante.

Ma al 35° cala il silenzio nello stadio: il Potenza segna il secondo gol portando in parità la partita mettendo a rischio il già immaginato sorpasso. Riccardo e gli amici il gol non lo avevano visto, ma videro molti tifosi attaccati alla rete di protezione mentre alcuni giocatori protestavano con l’arbitro su una possibile irregolarità compiuta dal giocatore avversario. Tutto comunque nella norma, tanto che l’arbitro riprese in mano la situazione e riavviò la partita. Come succede spesso sui campi di calcio la rabbia si trasforma in energia e poi il dio del calcio sa compensare i danni subiti, ed ecco che al quarantesimo un nuovo gol dell’Andria riporta in vantaggio la squadra locale. Esplode lo stadio di gioia: nessuno si accorge che il guardalinee ha la bandierina alzata. L’arbitro però la vede e annulla il gol. Per un paio di minuti sembra che la situazione tenga, salvo i soliti oggetti che cominciarono a piovere nel campo. Ma quando l’arbitrovide arrivare anche una radio portatile perse la lucidità.

Per capire quello che successe quel giorno bisogna fare un passo indietro: la partita di andata era stata vinta dal Potenza. Ovviamente per gli andriesi la vittoria non era stata meritata anzi si parlava chiaramente di una squadra raccomandata. Persino il ministro Colombo veniva coinvolto in qualità di protettore della squadra della sua città. La partita di ritorno arriva con la tifoseria andriese già surriscaldata: il tam tam aveva fatto accorrere i tifosi. Tutti sapevano che la tifoseria aveva il dente avvelenato; si sperava in un tifo corretto. Anche le forze dell’ordine probabilmente non avevano colto il rischio incombente facendosi quindi trovare impreparate a fronteggiare gli eventi: l’arbitro sarà tenuto in ostaggio dalla folla (una ventina di persone, non di più) per oltre un’ora e mezzo mentre facinorosi impedivano all’ambulanza di raggiungere gli spogliatoi, senza che alcuno riuscisse a prendere in mano la situazione, per fare un esempio.

L’arbitro era stato fatto venire da Milano perché fosse neutrale rispetto alle due squadre. Probabilmente gli avevano parlato dell’eccidio delle sorelle Porro e dei moti popolari. Voleva forse mostrare la sua autorevolezza annullando il gol forse con un po’ di fretta. Da arbitro esperto doveva saper fronteggiare la protesta. Invece visibilmente turbato, considerando chiuso l’incontro, con il guardalinee scappa verso gli spogliatoi. Fu questa fuga la causa scatenante del peggio che era in agguato. Il giornalista Paolo Pirnici (milanese anche lui) si lancia in una similitudine ardita: “con i cani arrabbiati bisogna camminare adagio”, ma l’arbitro questo forse non lo sapeva. Per le sorelle Porro il Corriere della sera ci aveva definito “lupi”. Nella circostanza siamo stati promossi a “cani arrabbiati”: giornalismo ad effetto.

I tifosi vivono spesso di sensazioni e non di ragionamenti e tra i tifosi talvolta si inseriscono pochi violenti che approfittano della confusione per dare sfogo ai loro bassi istinti. Gli atti di bontà sono esempi, quelli di cattiveria sono coinvolgenti: dei 4000 spettatori almeno la metà invade il campo, ma solo pochi riescono a raggiungere gli spogliatoi prima dei malcapitati. Si comincia con i pugni, gli schiaffi e sbarre divelte dappertutto. Persino un dirigente dell’Andria (Troia) e un giocatore (Tunzi) intervenuti per proteggere l’arbitro vengono scambiati per aggressori dall’arbitro sotto choc ( il filmato di TeleA42 dimostrò chiaramente il loro intento pacifico). L’arbitro già malconcio riesce a imboccare con il guardalinee gli spogliatoi del Potenza: i tifosi li cercano e li trovano nascosti impauriti nel gabinetto: e qui i due rischiarono la vita, l’arbitro, prima di svenire sentì un dolore lancinante all’orecchio mentre cercava di scansare due dita puntate contro i suoi occhi. Fuori intanto l’altro guadalinee colpisce con la bandierina persino il custode dello stadio (Raffaele Magno) spaccandogli il setto nasale: anche lui era accorso per proteggerlo ma le sue intenzioni non furono capite. Quando finalmente le forze dell’ordine riuscirono a far salire l’arbitro sull’ambulanza e portato all’ospedale i tifosi si calmarono: ma anche quei cinque giorni di ricovero ospedaliero non furono tranquilli per l’arbitro. Continuarono le minacce anche lì.

Solo quando l’aereo atterrò a Milano Terenzio Comensi potè tirare un respiro di sollievo. Quando si era visto attorniato dai tifosi andriesi aveva temuto il peggio. Gli ultimi controlli in ospedale avevano dato esiti positivi: al di là dell’orecchio null’altro era rotto. Persino il trasferimento all’aeroporto di Bari era avvenuto con la scorta di una gazzella dei carabinieri.Tuttavia a Milano tornò in ospedale per una ulteriore verifica ugualmente positiva. Le prime parole dette quando si sentì al sicuro: “ho avuto paura di non uscire vivo”.

La folla resiste per molto tempo dopo che i malcapitati erano stati ricoverati, ma Riccardo si isola e seduto al marciapiede si mette a piangere. Sente anche lui la responsabilità per quello che era accaduto.

La partita fu data vinta al Potenza per 2 a 0, il giocatore Tunzi dell’Andria squalificato fino al 30 marzo 1979, il dirigente Troia inibito a vita dall’assumere incarichi federali, punizioni minori ad altri giocatori e dirigenti. L’Andria fu radiata dai campionati. La giustizia sportiva spesso pensa più a dare l’esempio che non ad accertare lo svolgimento dei fatti. Capita a volte anche con la Giustizia in genere.

Il vostro narratore, che mai è stato tifoso di alcuna squadra che non fosse quella politica (ma qui raramente ci sono arbitri), si è chiesto tante volte perché succedono tali cose negli stadi. Proprio l’episodio oggetto del nostro racconto offre una spiegazione. Normalmente nel calcio le invettive più violente se le prende l’arbitro: a volte toccano gli affetti familiari (cornuto!), spesso arrivano all’estremismo verbale (devi morire, cantato in coro). Nell’immaginario collettivo le squadre fanno il loro gioco (anche i prevedibili trucchetti), è l’arbitro che sbaglia: è lui che non ha visto, è lui che non ha sentito. Nello specifico poi tutti erano convinti che il Potenza era stato favorito nella partita di andata. In quella di ritorno gli andriesi erano attentissimi a verificare se quella squadra fosse veramente raccomandata. L’annullamento del terzo gol andriese diede l’impressione che i sospetti fossero la sciagurata verità. L’arbitro diventa il concentrato di tutto il male possibile. Persino la squadra beneficiaria del favore va in secondo piano. Ma il mite Riccardo era comunque contrario a ogni forma di violenza. Però nello stadio agisce sulla psicologia l’ “appartenenza al gruppo”: non sei lì solo ma come parte di una famiglia, per cui se c’è da gridare gridi, se c’è da menare meni. Non a caso sono sempre pochi facinorosi a prendere il comando delle operazioni, gli altri seguono. Anzi la violenza che è in ciascuno di noi (che ci consideriamo vittime del destino cinico e baro) quando siamo nascosti nel gruppo raggiunge livelli impensabili, mentre nel quotidiano l’educazione agisce da camera di compensazione. Riccardo aveva aiutato a divellere i paletti della recinzione per fornire le armi agli altri, ma non aveva partecipato direttamente alla guerriglia. Tuttavia sentiva tutto il peso per quello che era accaduto. Cosa avrebbe raccontato alla moglie e soprattutto ai due ragazzini che lo aspettavano a casa?

Lentamente Riccardo da solo rientra con il proposito di dire una bugia: ho trovato degli amici e siamo andati a Trani a farci una birra. Di quello che è accaduto non so niente, disse entrando. I bambini se la bevvero ma la moglie capì che quella detta era una bugia che nascondeva un travaglio interiore. Capirà dopo, quando si renderà conto che il marito non ci andò più allo stadio fino a quando il primo dei suoi figli non diventò grande e chiese i soldi per andare a vedere la partita. Riccardo disse subito che non se ne parlava. Ma il figlio insistette e alla fine il padre raccontò per la prima volta la sua avventura. Grazie alla mediazione della moglie il figlio ottenne i soldi per lo stadio a patto che in caso di violenza doveva uscire subito dal gruppo e scappare a casa. Il figlio non capì ma si impegnò. Allo stadio scappò nella curva e cominciò a raccontare l’avventura di suo padre, la raccontava spesso, la raccontava a tutti. Cominciò a crescere all’interno del gruppo di tifosi una nuova mentalità, una nuova cultura, un nuovo comportamento. Si forma quasi spontaneamente un gruppo dirigente nuovo. Nasce un diverso umanesimo da stadio, quello che in questi giorni piange il super tifoso Miki, ieri ha onorato lo sfortunato Marco, e due anni fa era lungo i binari della ferrovia insanguinata a distribuire da bere a coloro che si prodigavano tra le lamiere. La cultura fa l’educazione, l’educazione ci rende uomini……. Anche allo stadio. Quelli che furono additati come lupi o cani alla fine erano semplicemente uomini, capaci di isolare i facinorosi e ridare una fama positiva alla città.

Prendere una nomea è facile. Togliersela di dosso è faticoso e non si riesce mai a farlo definitivamente.

Nota: La foto dello stadio con il nome di Riccardo non è attinente con il personaggio del nostro racconto ma si addice ugualmente. Sia questa che l’altra dedicata a Miky sono state prese dal sito della tifoseria andriese. Ringrazio per aver messo a disposizione la documentazione il sig. Franco Tesse, che per mestiere fa il tifoso e per hobby il barbiere.