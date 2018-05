"L'incredibile storia di Padre Pio soldato"​, oggi l'inaugurazione della mostra ai Cappuccini

Una mostra per raccontare una pagina poco nota della storia di un Santo molto amato: sarà inaugurata oggi infatti la mostra "L'incredibile storia di Padre Pio soldato". Quando l’Italia entrò in guerra nel maggio del 1915, Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, aveva solo 28 anni e non gli fu risparmiata la chiamata alle armi per mobilitazione. L’uomo lasciò Pietrelcina lunedì 6 dicembre 1915 per dirigersi alla volta di Napoli. Dopo essere stato in osservazione presso alcuni ospedali militari di Benevento e Caserta, Padre Pio giunse nel capoluogo campano, presso l’Ospedale Militare della Trinità. Qui venne assegnato alla 10ª Compagnia di Sanità in Napoli ossia alla Caserma Sales.

Anni dopo, la "riscoperta" di questo pezzo di storia del Santo nella chiesa dei Cappuccini (Sacre Stimmate) nel centenario della nascita e nel 50esimo anniversario della morte: questa sera, alle ore 19, è prevista una Santa Messa officiata dal M.R. Fra Alfredo Marchello, Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia. A seguire con il sindaco di Andria, Nicola Giorgino ci sarà un omaggio floreale alla Madonna ed alla statua di San Pio e San Giovanni Paolo II, in piazza Unità d'Italia, quindi l'inaugurazione della mostra che rimarrà aperta fino al 27 maggio.



Seguiranno altre celebrazioni: sabato 26 maggio 2018, alle ore 19, la Santa Messa celebrata da Mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, con una fiaccolata mariana che si svolgerà in piazza Unità d'Italia cui parteciperanno, tra gli altri i Gruppi di Preghiera di Padre Pio della Diocesi di Andria. Domenica 27 maggio, infine, alle ore 19 sarà ufficialmente chiusa la mostra dal parroco della chiesa delle SS. Stimmate, Fra Massimo Tatullo.