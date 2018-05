Doppio appuntamento e doppio bagno di folla per Michele Mirabella, il professore della tv italiana, che ha presentato venerdì scorso presso l'I.C. "Jannuzzi-Mons. Di Donna" e sabato presso l'IISS "Lotti-Umberto I", davanti a un doppio pubblico rapito dalla sua parlantina, "Domani a memoria", l’audiolibro che contiene le più importanti poesie da conoscere e sapere a memoria da lui selezionate. Una raccolta di 27 classici della poesia italiana, da Giacomo Leopardi a Giovanni Pascoli, da Dante Alighieri a Giosuè Carducci, in un’opera straordinaria valorizzata dalla magnifica voce di un appassionato conoscitore della poesia e della buona lingua italiana.

Risate e riflessioni hanno accompagnato le due presentazioni, con Mirabella nei panni di un esilarante istrione che ha affascinato tutti: davanti agli alunni di tutti i gradi scolastici che hanno recitato, appunto, alcune poesie a memoria, ha sottolineato l'importanza della comprensione profonda dei testi, che ancora oggi hanno tanto da offrire alla cultura italiana. Dall'attentato di stampo mafioso al padre di Giovanni Pascoli, ricordato nelle parole profonde di "X agosto" al fervido amore per la patria di Ugo Foscolo in "A Zacinto", con la spiegazione delle temibili figure retoriche nella loro intrinseca bellezza («l'enjambemente è un solco, come quello che si traccia nella terra, tra due zolle fertili che devono stare unite»), il professore non ha risparmiato alcuni strali in direzione della politica che negli anni ha depauperato la scuola, tra i politici che non conoscono il congiuntivo e le riforme che hanno accostato la scuola a un'azienda, facendole perdere in parte la dimensione squisitamente umana, di formazione delle menti e delle personalità in favore di carte e burocrazia.

Nel video alcuni momenti dell'intervento di Mirabella presso l'IISS "Lotti-Umberto I" di sabato mattina.