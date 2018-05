Ad Andria Giovanni Allevi

Una serata di musica e parole quella organizzata dal Circolo Culturale Corte Sveva il prossimo 7 giugno con inizio alle ore 21 nel Teatro Don Bosco di Andria (c.so Cavour n.71) con “L’equilibrio della lucertola”. Un libro per parlare di equilibrio e disequilibrio, di quando il primo aiuta ad avere delle certezze e di quando il secondo ti aiuta a riflettere in generale.

Intervistato dal musicologo giornalista del Corriere della Sera Mario Luzzatto Fegiz che incontrerà l'autore del libro Giovanni Allevi, musicista e compositore, ma anche laureato in filosofia, questa volta alle prese con un viaggio non in musica (ma forse anche si), facendo un punto su quanto vissuto e pensato in particolare negli ultimi anni.

«Ho perso l'equilibrio - scrive Allevi nelle prime pagine del libro - Se fosse solo un discorso meccanico di tendini, muscoli, orecchio, terminerei qui, eppure sono convinto che ogni evento della nostra esistenza sia misteriosamente connesso ad altri, così come le diverse sfere della nostra personalità comunicano e s'intersecano».

Oltre del libro, in teatro si parlerà della carriera musicale e grazie ad un pianoforte posto sul palcoscenico, il maestro Allevi, suonerà dal vivo alcuni brani del suo repertorio musicale.

I biglietti d’ingresso al teatro sono disponibili nella libreria Mondadori di Andria ( C.so Cavour n.132) al costo di 15 € .

Il pubblico presente, riceverà in omaggio una copia del libro da ritirare in sala. L’evento, raccoglierà fondi per i progetti dell’Unicef.