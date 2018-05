Sen. Jannuzzi: oggi il 49° anniversario della sua morte

Il 19 maggio del 1969, dopo una giornata interamente dedicata alla città di Andria il Senatore Jannuzzi muore per infarto. Il giorno precedente aveva partecipato in Piazza San Pietro alla ordinazione episcopale di Mons. Lanave.

Il volto sofferente non sfuggì all’on. Moro che, preoccupato, invitò Jannuzzi a lasciare la cerimonia. Ovviamente il senatore non lo ascoltò. Quel lunedì aveva preso impegno con il sindaco Colasanto e Don Riccardo Zingaro per accompagnarli presso i diversi uffici per risolvere i problemi che i due avevano portato nelle rispettive borse.

Non fecero in tempo a partire da Roma che inaspettata piomba la notizia della morte. In Andria la DC era riunita nella sala delle Acli in piazza Catuma e non pochi scoppiarono a piangere. Piansero in tanti nei giorni successivi. Mons. Doria davanti alla bara dell’Amico tenne una vibrante orazione funebre.

Domani, il racconto della domenica, illustrerà la personalità di colui che ancora oggi per gli andriesi è il Senatore.