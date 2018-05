La comunità salesiana in festa in onore di Maria Ausiliatrice, S. Giovanni Bosco e S. Domenico Savio

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e San Domenico Savio. Anche quest’anno la Comunità Salesiana di Andria ha organizzato una serie di attività, religiose e ludiche, rivolte alla comunità parrocchiale e all’intera cittadinanza.

Da 84 anni i Salesiani sono a servizio della Chiesa di Andria e, soprattutto, a sostegno dei giovani che da generazioni continuano a frequentare l’Oratorio Salesiano.

Una settimana di preghiera e divertimento che inizierà sabato 19 maggio alle ore 20.00 con la Veglia di Pentecoste diocesana nel cortile dell’Oratorio e culminerà domenica 27 maggio con la Messa nel cortile dell’Oratorio. A seguire, la tradizionale processione con i simulacri di Maria Aiuto dei Cristiani, don Bosco e Domenico Savio per le vie del quartiere della parrocchia “B.V. Immacolata”. Subito dopo, festa in oratorio, nello spirito gioioso del Padre. Maestro e Amico dei giovani.

Sono stati indetti anche due concorsi. Un concorso di disegno intitolato “Ho fatto un Sogno”, rivolto ai ragazzi di scuola elementare e un concorso di fotografia “E qui la gioia” per i ragazzi di scuola media. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook Oratorio Centro Giovanile Salesiano Andria.

Di seguito il programma dei festeggiamenti.

19 maggio, ore 20.30: Veglia di Pentecoste diocesana nel cortile dell’Oratorio Salesiano;

20 maggio, Don Bosco Day: messa con i giovani ore 10.00 in parrocchia; a seguire giochi in Oratorio e pranzo comunitario;

21 maggio, ore 20.00: nel cortile dell’Oratorio, Triangolare di calcio “Memorial Cosimo Bruno”;

22 maggio, ore 20.15: nel cortile dell’Oratorio, Torneo Don Bosco Cup 2018;

23 maggio, ore 20.00: in Oratorio, Spettacolo dei laboratori organizzati durante l’anno pastorale;

24 maggio, Festa di Maria aiuto dei Cristiani.

In Parrocchia, ore 19.00, Messa Solenne

In Parrocchia, ore 20.00, Triduo di preparazione alla festa; a seguire Caccia al tesoro mariana per le vie del quartiere e del centro storico cittadino;

25 maggio, ore 20.00: in Parrocchia, Triduo di preparazione alla festa; a seguire, nel cortile dell’Oratorio serata musicale “Hide Park Don Bosco”, animata da alcune band giovanili della città;

26 maggio, ore 20.00: in Parrocchia Triduo di preparazione alla festa;

Domenica 27 maggio, in Parrocchia Sante Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30

Nel cortile dell’Oratorio Salesiano, ore 18.30, Santa Messa Solenne; a seguire processione con le statue di Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e San Domenico Savio.

Itinerario: Via G. Giusti, via R. Margherita, via L. Buonomo, Corso Cavour, via Duca degli Abruzzi, via Duca D’Aosta, via G. D’Annunzio, via G. Leopardi, via D. Alighieri, Piazza Sannazzaro, via V. Pisani, via Vittoria, via G. Pascoli, via R. Margherita, via Giusti, cortile Oratorio.

Festa in cortile con l’esibizione del gruppo Brauns, estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria e Premiazione concorsi.

La cittadinanza è invitata a partecipare, perché ancora una volta nelle strade della nostra comunità cittadina possa risuonare il tradizionale canto “Don Bosco ritorna tra i giovani ancor, ti chiaman frementi di gioia e d’amor”!