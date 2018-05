Giorni ricchi di impegni e riconoscimenti per gli alunni della scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”: si sono disputate nei giorni scorsi, infatti, le finali delle gare Kangourou di Matematica, competizioni organizzate dall’Associazione Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. La squadra andriese, tra le poche provenienti dal Sud Italia, è arrivata alle semifinali nazionali: ottima la gara disputata a Cervia, che ha visto i ragazzi cimentarsi con quesiti di logica e matematica di graduale difficoltà.

Durante lo scorso weekend, invece, più di 20 alunni hanno partecipato alle gare Kangourou individuali a Conversano: «Siamo orgogliosi – ha dichiarato la Dirigente scolastica, Maria Teresa Natale – di aver rappresentato con i nostri allievi la provincia Bat in questa competizione nazionale. Possiamo dire di aver centrato l’obiettivo di promuovere nella nostra scuola la diffusione della cultura matematica, utilizzando ogni strumento e in particolare partecipando a un gioco-concorso a cadenza annuale. Sono tante le abilità e le competenze messe in campo con ragionamenti via via più organizzati e i nostri alunni hanno superato brillantemente numerose prove».

Anche in campo sportivo sono fioccate le medaglie: la squadra di calcio a 5 ha infatti partecipato alla finale regionale, ottenendo un onorevole 4° posto. Soddisfatta la Dirigente: «La scuola è il luogo ideale per promuovere lo sport e atteggiamenti positivi nei confronti di attività fisiche regolari, oltre che per insegnare l’importanza del rispetto di sé, degli altri e delle regole. Continueremo a promuovere tutte le attività che possano arricchire il bagaglio culturale ma anche emotivo dei nostri alunni arricchendo, per quanto nelle nostre possibilità, ogni anno di più l’offerta formativa».