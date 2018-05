Sabato scorso, 19 maggio, nel suo grazioso teatro comunale, la città di Ceglie Messapica ha ospitato la prima rassegna dei cori pugliesi dell’Unitre, l’Università delle tre Età. Hanno accettato l’invito dell’organizzatore della kermesse, il professore Pietro Maggiore, Presidente dell’Unitre di Ceglie, ben otto cori provenienti da tutta la Puglia: Andria, Bisceglie, Casamassima, Nardò, Ostuni, Trepuzzi, San Vito dei Normanni e, naturalmente, quello dei padroni di casa, per un totale di oltre duecento coristi. Ospiti speciali della serata, i ragazzi dell’ensemble “Portatori di Gioia” la bella realtà nata all’interno della cooperativa sociale “Se Puede” che, sotto la guida del M° Mafalda Pistillo, è da anni impegnata a combattere a suon di musica il pregiudizio verso le persone diversamente abili.

A dare il via alla serata, le note dell’inno nazionale, il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, intonate all’unisono da tutti i coristi intervenuti e dal numeroso pubblico accorso per assistere alla manifestazione. A seguire, un repertorio ampio ed eterogeneo: brani di Giuseppe Verdi, Nicola Piovani ed Ennio Morricone, ma anche di Domenico Modugno, Fabrizio De André e persino di Laura Pausini. Interessante e molto apprezzata la scelta controcorrente del M° Lorenzo Leporiere, direttore del coro “Allegri con brio” dell’Unitre di Andria, di eseguire raffinati brani a cappella del repertorio polifonico profano cinque-secentesco. Divertente e travolgente il repertorio scelto dal M° Valentina Carriero per il suo coro di Ceglie. Semplicemente splendida, infine, l’esecuzione da parte del coro di Ostuni, diretto dal M° Mauro Mattei, del celeberrimo brano di Leonard Cohen “Hallelujah”.

Ma, al di là del repertorio proposto, vera protagonista della serata è stata l’enorme energia di tutti i coristi intervenuti, a dimostrazione, qualora fosse necessario dimostrarlo, della necessità di incoraggiare e sostenere iniziative come questa capaci di promuovere la socializzazione e l’integrazione.

A conclusione della serata, la prof.ssa Maria Rosaria Inversi, consigliera nazionale oltre che presidente dell’Unitre di Andria, ha consegnato la targa al prof. Maggiore, organizzatore della manifestazione. Sul palco l’assessore alla Cultura, Antonello Laveneziana, e il sindaco di Ceglie Messapica, Luigi Caroli, e che si è detto felicemente sorpreso dell’ampia partecipazione e ha ringraziato l’Università delle tre età per l’impegno profuso su tutto il territorio nazionale. Possa dunque, questo, essere solo il primo di una lunghissima serie di appuntamenti simili.