L’associazione A.I.M.N.R.-Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, insieme con le realtà associative del territorio organizzano il convegno "La scienza dell'alimentazione come valore terapeutico nelle malattie rare e croniche".

L'evento è previsto per il 25 maggio 2018 ore 18:00 presso la Sala Convegni Pasquale Attimonelli - Via Cavour ,194.

La finalità principale del convegno, realizzato in collaborazione con il Circolo Sanità di Andria, è quella di sensibilizzare alla problematica. Grazie alla disponibilità e il prezioso supporto di esperti relatori, sarà fatta informazione sulla conoscenze delle malattie rare e sulle valide alternative da considerare in assenza di terapie farmacologiche oppure in caso le stesse abbiano dato scarsi risultati.

Un'alternativa riguarda il tipo di alimentazione studiata e applicata per ogni singolo caso, che abbia valore terapeutico in presenza di patologie del sistema nervoso, processi infiammatori o forme cancerogene, e che potrebbe apportare beneficio e favorire una migliore qualità di vita del malato.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Puglia, Ares-Puglia, Co.Re.Ma.R Coordinamento Regionale Malattie Rare, Centro di Assistenza e di Ricerca Sovraziendale per le Malattie Rare, Rete A.Ma.Re.-Puglia, Ordine dei medici Bat, Asl Bat, Provincia Bat, Comune di Andria.

Tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare.