“L’oasi della mamma”

C’è la donna ed in particolare la mamma con i suoi bimbi al centro delle iniziative per questo 26esimo anno di attività della Confraternita Misericordia di Andria. Si è deciso di chiamarlo proprio “Progetto Mamme”, un progetto ad ampio respiro partito in concomitanza con quella che è definita proprio “Festa della Mamma” e che proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi ed attività. Si è partiti proprio sabato scorso con un laboratorio pratico che ha coinvolto le educatrici ed i volontari della Misericordia di Andria e della sezione di Montegrosso, all’interno del forno di comunità della piccola borgata andriese. Una mattinata in cui sperimentare antiche ricette, integrare nuove culture grazie anche agli ospiti del CAS Buona Speranza, e far vivere ai più piccoli una mattinata intensa e pratica con le proprie mamme.

Si è proseguito domenica mattina, con le volontarie della Confraternita andriese all’interno del reparto di pediatria ed ostetricia dell’Ospedale ‘Bonomo’ di Andria per celebrare le neo-mamme con un piccolo regalo “un pensierino fatto con il cuore”. Ed, infine, si proseguirà sabato prossimo, 26 maggio a partire dalle 9,30, grazie all’Oasi delle Mamme, una intensa giornata di formazione ed informazione per “mamme, neo mamme e quasi mamme”, all’interno della Casa della Misericordia di Andria in viale Istria 16 proprio nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”.

L’evento gratuito è organizzato, come detto, dalla Misericordia di Andria e dall’impresa sociale Misandria. Un team di esperti, tra cui la Dott.ssa Alessandria Di Renzo Logopedista, la Dott.ssa Luigia Sellitri Biologa Nutrizionista, la Dott.ssa Maria D’Addario Ortottista e la Dott.ssa Erika Diomede Psicologa Psicoterapeuta, sarà a disposizione di tutte le mamme che vorranno partecipare all’evento. Nella Casa della Misericordia è anche presente una Ludoteca per i più piccoli mentre è sempre attiva l’idea del “un vecchio giocattolo, un nuovo sorriso” per la raccolta e successiva donazione a famiglie bisognose di giocattoli usati ed in buono stato.