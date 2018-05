L’Istituto Tecnico Superiore Regionale per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, della Fondazione ITS Turismo, con sede a Lecce, in sinergia con il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nelle persone del Delegato del Magnifico Rettore, Prof. Savino Santovito e dei docenti Prof. Gaetano Macario e Prof. Alessandro Buongiorno, e con il Presidente della Provincia BAT e Sindaco del Comune di Andria, Avv. Nicola Giorgino, ha organizzato un incontro promotore per presentare un Corso di Alta Specializzazione Tecnica Terziaria da realizzarsi ad Andria per il territorio della Puglia Imperiale.

L’incontro si svolgerà in due sessioni. La prima sessione sarà introdotta dai saluti del Sindaco di Andria Avv. Nicola Giorgino e dal coordinamento dei lavori del Prof. Savino Santovito, Professore del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari. Seguiranno l’intervento della Prof.ssa Pina Antonaci, Presidente della Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, per presentare l’ITS Turismo, e l’intervento del Prof. Gaetano Macario, Docente presso il Dipartimento di Economia e Finanza – UNIBA, che presenterà il Progetto del Corso per la formazione di “Tecnico superiore per le strategie di sviluppo e gestione digitale e reale del Cultural Heritage” nella Puglia Imperiale.

Inoltre, sempre nella prima sessione, interverranno la Dott.ssa Patrizia Dilorenzo, dell’ANPAL Servizi – Referente Puglia “U.O. Università ed ITS”, sulle “Opportunità e agevolazioni per l’inserimento dei giovani nelle organizzazioni e imprese del turismo” e il Sig. Davide Sgaramella, studente del Corso di Bari su “Cultural Heritage e Innovazione Digitale”, che illustrerà una Case history: “il Fortino di Bari”.

Nella seconda sessione dell’incontro, si avvierà una tavola rotonda di confronto tra diversi interlocutori chiave del settore turistico del territorio della Puglia Imperiale, coordinata dal Prof. Alessandro Buongiorno, Docente dell’Università degli Studi di Bari, al fine di definire i fabbisogni formativi, professionali e di innovazione tecnologica delle imprese, nonché le possibili opzioni di collaborazione con la Fondazione ITS Turismo.

Interverranno alla tavola rotonda il Dott. Massimo Salomone, Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Bari-Bat e Coordinatore del Gruppo Tecnico Turismo di Confindustria Puglia, la Dott.ssa Marina Lalli, Vice Presidente Nazionale di Federturismo, il Dott. Francesco Caizzi, Presidente ABA Federalberghi Puglia e Bari-Bat, il Dott. Marcello De Risi, Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi, la Prof.ssa Angela Adduci, Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “A. Oriani - L. Tandoi” - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Corato, il Prof. Pasquale Antonio Annese, Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “R. Lotti – Umberto I” - Tecnico Commerciale per il Turismo di Andria, e il Dott. Pasquale Ribezzo, Segretario Regionale CNA Puglia.

Al termine dell’incontro saranno raccolte le manifestazioni di interesse delle imprese/organizzazioni interessate a collaborare con la Fondazione ITS Turismo.