“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta”: la frase del Piccolo Principe dovrebbe illuminare ogni giorno la giornata dei genitori di bambini di tutte le età, spingerli a pensare a come creare ponti tra la fantasia, la creatività e la nostra quotidianità.

Con questo spirito, si è tenuta ieri pomeriggio presso la scuola dell’infanzia “M. Montessori” in via Salvatore Liddo l’inaugurazione di una biblioteca dedicata al piccolo Alessandro Quacquarelli, un piccolo principe volato via troppo presto; uno spazio che accoglierà i bambini della scuola dell’infanzia “M. Montessori” con una bibliografia specifica per la fascia di età 0-6 anni suggerita da Nati per Leggere.

Partner dell’iniziativa A.Ge. Associazione Genitori di Andria, Associazione In Compagnia Del Sorriso, Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D’Aquino” e Nati Per Leggere.

Sono intervenuti la dott.ssa Lilla Bruno, Dirigente scolastico IC “Jannuzzi-Mons. Di Donna”, l’Avv. Paola Albo Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Andria, l’Avv. Francesca Magliano Assessore alle Politiche Sociali Comune di Andria, l’Avv. Luigi Del Giudice Assessore alla Cultura Comune di Andria.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 14,30 i volontari di Nati per Leggere e della Biblioteca Diocesana hanno animato i laboratori di lettura per i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia “M. Montessori” e una rappresentanza dei bambini frequentanti il plesso “Collodi”.

Promuovere la lettura con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Il piacere dell’ascolto e della lettura partecipata ci immergono nell’avventura di mondi lontani e personaggi nuovi, i libri mettono le ali per volare con la fantasia.

“Dona ali per volare. Adotta un libro” è lo slogan scelto dalle associazioni di volontariato, partner dell’iniziativa, per avviare la raccolta fondi destinata all’acquisto di libri di letteratura per l’infanzia da destinare alla nascente biblioteca.