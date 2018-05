"Il Mondo si fa Piatto", piccola competizione Equo Solidale di ricette dal mondo

Qualche anno fa fu lanciata una campagna di sensibilizzazione che diceva: "Vuoi cambiare il mondo? Inizia con un caffè!". Un caffè equo e solidale ovviamente. Il senso dell'espressione voleva stimolare proprio la riflessione che grazie alle nostre scelte di consumo e i nostri piccoli gesti quotidiani possiamo contribuire a migliorare il pianeta e la vita dei popoli che lo abitano.

Questo è il senso dell'iniziativa "Il Mondo si fa Piatto" che avrà luogo oggi presso la bottega di commercio equo e solidale. Una piccola giocosa e sana competizione tra chef che si cimenteranno a preparare ricette esotiche con ingredienti rigorosamente equo solidali sottoponendosi al giudizio del palato del pubblico.

Appuntamento per questa sera alle ore 20:30 in via Bologna 115: «se gli orizzonti sono fatti per essere superati noi proveremo a farlo con quelli del gusto».