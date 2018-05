Ciak Junior, Vaccina pigliatutto: arriva anche il premio internazionale

Una giornata memorabile quella vissuta dagli alunni della classe 2° L della scuola media “Vaccina” di Andria. Dopo il premio ricevuto come miglior film con il cortometraggio "Gli invisibili alla riscossa", e il premio come miglior attore, arriva anche il premio internazionale Ciak Junior per il miglior film.

Un premio che gli alunni condividono con la dirigente scolastica Francesca Attimonelli: «Un'emozione forte aver rappresentato l'Italia in un festival internazionale e risultare vincitori del primo premio. Ringrazio Ciak Junior, il gruppo Alcuni, i registi Francesco e Sergio Manfio ed il comune di Jesolo per l'ospitalità. I miei complimenti ai ragazzi, alla professoressa De Palma che ha coordinato i lavori, ai docenti Piccolomo e Cito che hanno accompagnato gli alunni».

Giunga da Andria tutto il calore e i migliori auguri a docenti e alunni che con questa bella notizia hanno contribuito a rendere speciale questo fine settimana a tutti noi, orgogliosi di essere "andriese" e di esser stati degnamente rappresentati in quel di Jesolo!