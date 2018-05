Si terrà oggi alle ore 16, presso il Chiostro di San Francesco, un seminario su "Politiche attuali per i beni culturali: prospettive e problemi", organizzato dalle Delegazioni FAI della Provincia BAT e della Provincia di Foggia in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri ed Architetti delle Province Barletta-Andria-Trani e Foggia.



Illustri i relatori: prof. Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni Culturali nonché Professore Ordinario di Archeologia Cristiana e medievale al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia; arch. Giuseppe F. Rociola, Funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province Barletta-Andria-Trani e Foggia; dott. Italo Maria Muntoni, Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province Barletta-Andria-Trani e Foggia; prof. Biagio Salvemini, Professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali dell'Università di Bari.



Modera il prof. Francesco Moschini, Segretario dell' Accademia di San Luca nonché Professore Ordinario di Storia dell'Architettura presso il Politecnico di Bari.