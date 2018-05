Una vittoria entusiasmante: la classe IV F dell'I.C. "Jannuzzi-Di Donna" vince il Rally Matematico Transalpino sez. Puglia, le cui finali si sono svolte a Barletta venerdì scorso.

Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica, e si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera. Gli alunni in 50 minuti collaborando devono risolvere problemi non standard che necessitano delle energie e della creatività di ciascuno. Il Rally è un’occasione per tutti per divertirsi e studiare bene la matematica.

«Vincere è raramente frutto del caso - dichiara la Dirigente Scolastica, Lilla Bruno -. Le vittorie sono sempre il frutto di un lavoro di squadra il cui allenatore (l’ins. Pierno) ha giocato un ruolo fondamentale».