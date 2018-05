​“La storia di Aladdin-Il musical”; grande successo per il doppio appuntamento

È tornato a grande richiesta sul palco del Palazzetto dello Sport di Andria il musical “La storia di Aladdin” che, giovedì 24 maggio 2018, ha portato in scena un doppio appuntamento: mattinée per le scuole e spettacolo serale.



Tra musica, risate ed emozioni la Compagnia DallaLuna Musical Theatre ha condotto il suo pubblico nel magico mondo di Aladdin, con un musical tratto dall’omonima fiaba de “Le mille e una notte” che coinvolge sia grandi che piccini in un classico senza tempo.

«Dopo il successo del doppio appuntamento del 6 e 7 gennaio abbiamo accolto la richiesta delle scuole di vedere, e in alcuni casi rivedere, lo spettacolo e abbiamo voluto fortemente questi nuovi appuntamenti – ha affermato l’assessore alla cultura Luigi Del Giudice-. Crediamo nel valore educativo del teatro e numerosi sono gli insegnamenti che la storia di Aladdin ci trasmette con un linguaggio frizzante e divertente, coinvolgendo spettatori di ogni età. Rinnovo il plauso al direttore artistico della Compagnia, Michele Marmo, per aver reso possibile tutto questo».

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Andria, dall'Assessorato alla Cultura nella persona di Luigi Del Giudice e all'Istruzione nella persona di Paola Albo, sarà nuovamente in scena sul palco del Festival Castel dei Mondi.

Ad aprire il mattinèe anche la consigliera comunale Giovanna Bruno: «Pur con tempi strettissimi ci siamo adoperati per far sì che il maggior numero di classi aderissero all’iniziativa. Come consigliera e come professoressa ho dovuto fare i conti con le necessità scolastiche che nel periodo conclusivo dell’anno si fanno sempre più pressanti, ma ritengo che anche il teatro sia un mezzo di insegnamento. Un messaggio che voglio condividere con i ragazzi».

La Compagnia Dallaluna, con sede ad Andria, opera nel proposito valorizzare i talenti locali e, anche a chi sceglie di trasferirsi al Sud, offrire la possibilità di svolgere il proprio mestiere di artista. È con la voglia di dimostrare tali virtù artistiche e creare una rete sinergica tra differenti realtà che la Compagnia propone opere teatrali musicali, sia originali che rifacimenti, e si apre a tutti coloro che, tramite provini e audizioni, vorranno far parte di questa realtà.

A dar vita allo spettacolo sono stati: Domenico Santarella (Aladdin), Melissa Caputo (Jasmine), Antonio Memeo (Sultano), Angelo Gaglione (Genio), Francesco Doronzo (Jafar), Antonella Liso (Iago), Annachiara Mennuni (Abù), Elia Fucci (Gazeem/Mercante); le coriste Asia Marcassa, Deborah D’Alba, Meriam Belh, Savina Miccolis; Emanuele Zingaro (il Capo delle guardie), Emanuele Pollice (Fruttivendolo), Vincenzo Tondolo (il principe Achmed), Chiara Scarcelli e Mattia Marmo (Popolani); corpo di ballo formato da: Berardino Debora, Di Palma Domenico, Monterisi Nicholas, D’Azzeo Vanessa, Marinelli Denise, Bellino Francesca, Loconte Ilaria, Esposito Serena, Tondolo Francesco, Raimondi Denise, Santoro Annalisa, Vitanostra Alessandro. Tutti provenienti da accademie di formazione quali Centro MusicAli e Centro Teatro Danza (Andria). La regia e la direzione vocale è stata curata da Michele Marmo, le coreografie di Caterina D’Angelo, Annamaria Zingaro per il CTD asd./ dir art. Dora Martinelli, scenografie digitali di Beppe Perri, luci e audio di Antonio Moschetta.