Trionfa la 3^ G della "Vaccina" al Rally Matematico Transalpino

Ancora una vittoria nel palmares dei successi delle scuole andriesi: la classe 3^G della "Vaccina", infatti, si è aggiudicata il primo posto nel Rally Matematico Transalpino sez. Puglia, le cui finali si sono svolte a Barletta venerdì scorso.

Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica, e si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera. Gli alunni in 50 minuti collaborando devono risolvere problemi non standard che necessitano delle energie e della creatività di ciascuno. Il Rally è un’occasione per tutti per divertirsi e studiare bene la matematica.



Grande soddisfazione per alunni, genitori, docenti e Dirigente scolastica per l'ottimo risultato conseguito.