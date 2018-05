Ieri 27 maggio, la comunità salesiana ha sfilato in processione per le vie del quartiere del centro cittadino in onore di Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e San Domenico Savio.

Anche quest’anno la Comunità Salesiana di Andria ha organizzato una serie di attività, religiose e ludiche, rivolte alla comunità parrocchiale e all’intera cittadinanza che hanno animato l'intera settimana sino ad arrivare a ieri sera quando, dopo la processione per Via G. Giusti, via R. Margherita, via L. Buonomo, Corso Cavour, via Duca degli Abruzzi, via Duca D’Aosta, via G. D’Annunzio, via G. Leopardi, via D. Alighieri, Piazza Sannazzaro, via V. Pisani, via Vittoria, via G. Pascoli, via R. Margherita, via Giusti, i fedeli e le statue dei santi sono giunte nel cortile Oratorio dove l'esibizione del gruppo Brauns e estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria ha suggellato la grande festa.

Il video girato da Michele Guida: