40° anniversario dalla scomparsa di Moro: domani ad Andria l'on. Gero Grassi

Continuano gli eventi commemorativi nell'anno 40° dalla scomparsa dello statista Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.

Martedì 29 maggio, ospite del Centro Studi Aldo Moro, sarà l'on. Gero Grassi, già vicepresidente del PD alla Camera con delega al caso Moro.

Di seguito le dichiarazioni dell'avv. Giovanna Bruno, presidente del centro studi Aldo Moro BAT: «Si deve all'On. Gero Grassi il merito di aver proposto la legge istitutiva della II Commissione d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, i cui lavori si sono conclusi lo scorso 7 dicembre, con nuovi risvolti sull'intera vicenda. L'on.le Grassi, moroteo di prima ora per tradizione famigliare, dal 2014 ad oggi ha tenuto oltre 500 incontri in tutte le regioni d'Italia per raccontare la verità sul caso Moro. Verità che, come lui stesso tiene sempre a precisare, '... é una e una sola. Non la mia verità, come molti hanno cercato e cercano di affermare . Nemmeno la loro. Io non mi sono mosso per affermare una verità a me gradevole. La verità è quella che emerge dalle indagini ed è suffragata da prove certe'.

L'on.le Grassi presenterà il suo ultimo libro "La verità negata".

L'evento è in collaborazione con l'amministrazione comunale di Andria che, in persona del Sindaco avv. Nicola Giorgino, ha sempre condiviso tutte le iniziative divulgative della figura e dell'opera di Aldo Moro, poste in essere dal Centro Studi provinciale ed in collaborazione con la federazione regionale dei Centri Studio che vede nell'ing. Luigi Ferlicchia il suo grande animatore".

La cittadinanza è invitata a partecipare, presso la sala consigliare di Palazzo di Città, alle.ore 18.30.