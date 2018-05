È stata inaugurata giovedì 18 Maggio, presso l’Auditorium dell’Officina San Domenico di Andria, la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Materika”, promossa dall’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria, con il patrocinio della Città di Andria e dell’Assessorato alla Cultura. Ed è stato proprio l’assessore Luigi Del Giudice a portare il saluto dell’amministrazione comunale, ringraziando il Dirigente Scolastico del “Colasanto”, Cosimo Antonino Strazzeri, direttore artistico e curatore della mostra, per aver realizzato un così importante evento di carattere internazionale, che consente a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, di avvicinarsi al mondo dell’arte contemporanea, spesso seguito soltanto da un ristretto pubblico di specialisti. Del Giudice, inoltre, ha sottolineato che questa è solo una delle tante iniziative realizzate insieme al "vulcanico" dirigente dell’Istituto “Colasanto”, col quale è stato avviato un fattivo rapporto di collaborazione destinato a continuare nel tempo. Erano presenti alla manifestazione anche gli Assessori Francesca Magliano e Anna Maria Forlano, che hanno attivamente collaborato con l’IISS “Colasanto” nella realizzazione di altre importanti iniziative e anche questa volta hanno voluto far sentire la loro vicinanza istituzionale.

Subito dopo ha preso la parola, il curatore e direttore artistico della mostra, Cosimo Antonino Strazzeri, che inizialmente ha voluto mettere in risalto il ruolo della scuola pubblica nel promuovere iniziative rispondenti alle esigenze culturali del territorio e capaci di stimolare la riflessione delle giovani generazioni, per le quali l’arte può avere senz’altro un grande valore educativo. «È veramente significativo – ha sottolineato Strazzeri – che una scuola secondaria superiore sia stata capace di organizzare un evento così importante, sia per la qualità e quantità delle opere esposte, sia per il rilievo internazionale degli artisti coinvolti. Questo è stato possibile grazie al contributo di tutta la comunità scolastica, che ha dato il proprio significativo apporto, dimostrando così anche la qualità dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Non bisogna dimenticare - prosegue Strazzeri - che tra i trentuno artisti espositori ben cinque sono docenti del “Colasanto”, ammessi a partecipare soltanto per la qualità indiscutibile delle loro opere e la serietà della loro ricerca estetica». Dopo questa breve premessa, il curatore ha fatto riferimento al tema della mostra, ovvero il rapporto tra “materia” e intuizione artistica, che viene ampiamente sviluppato nelle ottanta pagine del catalogo.

L’opera d’arte, infatti, non nasce automaticamente come “forma”, ma si realizza concretamente nella sintesi tra un’intuizione e la materia alla quale essa si applica. È evidente, però, che la materia non rappresenta solo il mezzo attraverso cui l’intuizione si esprime, ma anche un limite oggettivo che ne condiziona fortemente la realizzazione formale. Nel momento in cui l’artista si pone di fronte alla creazione di un’opera, la scelta del materiale condiziona fortemente il suo modo di procedere e gli offre o nega determinate possibilità espressive. Uno stesso soggetto, quindi, potrà avere esiti diversi secondo la tecnica o i materiali utilizzati. Questo tema è stato fortemente dibattuto, in particolar modo nel corso di tutto il XX secolo, con l’affacciarsi alla ribalta di numerosi movimenti di avanguardia che hanno proposto diversi modi di “fare arte”, introducendo anche nuove tecniche, prima considerate esclusive della produzione industriale, e nuovi materiali. Anche oggi, quindi, alla luce dei nuovi sviluppi in campo artistico, appare opportuno promuovere una riflessione su queste problematiche di carattere estetico, presentando delle opere realizzate con i più svariati tipi di materiali da artisti contemporanei, italiani ed esteri, che inevitabilmente si sono ispirati alle tendenze che li hanno preceduti, interpretandole, però, alla luce della nuova situazione storico-culturale in cui si trovano ad operare.

Conclusa la relazione, il pubblico è stato intrattenuto dal “Coro del Colasanto”, che ha eseguito, magistralmente diretto da Anna Maria Montagna, uno dei Carmina Burana di Carl Orff, “Fortuna”. Dopo i consueti ringraziamenti, il curatore ha invitato il pubblico a spostarsi nelle sale dell’Officina San Domenico per la visita dell’esposizione.

Bisogna aggiungere, infine, per completezza d’informazione, che sin dal primo ingresso nei locali dell’Officina San Domenico i visitatori hanno assistito a una originalissima performance effettuata dalla nota artista russa Leni Smoragdova con l’ausilio di cinque alunne del Colasanto.

A tutti gli intervenuti è stato donato il catalogo della mostra, che resterà aperta, con orario 8.30-12.30/17-21, tutti i giorni fino al 5 giugno. In questa data si terrà il “finissage”, nel corso del quale il curatore, insieme agli artisti e al pubblico, farà un bilancio di questa importante iniziativa culturale alla quale hanno fornito il loro sostegno le seguenti aziende e associazioni: Gioelleria Bonadies (Andria) Studio Radiologico Ricciardi (Andria), T.ECO.M, SrL (Bari), Mastrodonato Mobili (Andria) Rotary Club Castelli Svevi (Andria), Green Garden di Gadaleta (Terlizzi).