Una cartina, una bussola, scarpette ben allacciate e si parte! Nell’incantevole scenario del bosco della foresta di Mercadante, presso la Masseria Ruotolo, venerdì 25 Maggio scorso si è tenuta la finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Orienteering.

Vi hanno partecipato quasi 300 alunni delle diverse scuole della Regione Puglia, vincitrici della fase Provinciale, suddivisi per categoria: ragazzi/e; cadetti/e; allievi/e; juniores maschile e meffinile.

Le gare erano la C.O. (corsa di orientamento) e il TRAIL-O (Orienteering di precisione) destinato ai ragazzi con diversabilità.

Gli alunni della Vaccina: Magno Mattia, Matera Felice, Brudaglio Giuseppe, Cavaliere Alessia, De Lucia Adriana e Guido Gloria si sono cimentati, ardimentosamente, in questa specialità sportiva così affascinante e così coinvolgente emotivamente.

Partiti al minuto di gara loro assegnato, tuffatisi nel meraviglioso bosco della nostra Murgia, tra una quercia, un pino, un cespuglio di more, sul soffice del muschio e con gli inebrianti profumi tipici della nostra macchia mediterranea, i nostri atleti sono andati alla ricerca di 12 punti di controllo disseminati sul percorso, lungo muretti a secco, staccionate, incroci di sentieri o su alberi isolati, scegliendo il tragitto più confacente alle proprie qualità psicofisiche.

È qui che le tecniche di “Decision Making”, “Problem Solving” e adeguata preparazione atletica, fanno la differenza tra la semplice partecipazione ed il vincere una gara, dovendo scegliere un tracciato da percorrere ad “AZIMUT”, piuttosto che lungo un sentiero, decidendo di utilizzare al meglio tutte le tecniche imparate a scuola durante gli allenamenti.

«Piccoli atleti crescono -, commenta il prof. Marmo -, assaporando la piacevole sensazione della vittoria e la soddisfazione che si prova ricevendo una medaglia al collo e portando una coppa a scuola, con la consapevolezza di aver fatto bene il proprio lavoro e che i motti tante volte sentiti “Il lavoro paga sempre” o “I problemi esistono per essere risolti”, sono motti reali e verificabili sul campo».

Così, al termine di un percorso alquanto impervio, tra massi, rovi, alberi isolati ed altro, s’è conclusa la gara per tutti i quasi 300 atleti partiti, divisi per categorie, a distanza di un minuto per ogni partenza, determinando così la classifica finale a squadre che ha visto le due squadre della Vaccina così piazzate:

Categorie cadette:

Scuola Vaccina Andria 1° Classificata Punti 15 con i seguenti piazzamenti:

Guido Gloria1° Classificata

De Lucia Adriana 5° Classificata

Cavaliere Alessia9° Classificata

Categoria Cadetti

Scuola Vaccina Andria 3° ClassificataPunti 35 con i seguenti piazzamenti:

Magno Mattia 6° Arrivato

Matera Felice 7° Arrivato

Brudaglio Giuseppe22° Arrivato

Così, al termine delle gratificanti premiazioni, con coppe e medaglie al collo, i nostri “eroi per un giorno” sono rientrati a casa con un bagaglio di esperienza in più ed un carico di piacevoli sensazioni ed emozioni che, di certo, resteranno impresse nella memoria, a lungo nel tempo.

Altri risultati sportivi conseguiti nell’anno dalla scuola vaccina:

Atletica – Campestre:

Vincitrice Con La Squadra Femminile Della Fase Provinciali E Finalista Regionale A Carovigno

:

D’avanzo Aurora ( 3° Assoluta )

De Lucia Adriana

Guido Gloria

Liso Alessandra.

Atletica su pista a bari campo Bellavista e finalisti regionali:

Rizzi Monica (salto in alto)

Zagaria Andrea (lancio del vortex)

Finalisti Regionali Per L’orienteering A Cassano Murge, Foresta di Mercadante:

Squadra Maschile 3° Classificata : Magno Mattia, Matera Felice, Brudaglio Giuseppe.

Squadra Femminile 1° Classificata : Guido Gloria, De Lucia Adriana, Cavaliere Alessia.