Domani una "Giornata dell'Arte e della Creatività" lungo le vie del centro città

Il 31 maggio Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca

Gli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Andria, in collaborazione con l'I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" di Andria, promuovono la Giornata dell'Arte e della Creatività studentesca.

La manifestazione si svolgerà in Viale Crispi e in Viale Regina Margherita, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 di domani, 31 maggio.

Nel corso di questa Giornata, gli studenti avranno la possibilità di far conoscere la propria espressività attraverso vari linguaggi artistici, sia mostrando gli esiti dei propri lavori, sia illustrando il proprio percorso artistico e le metodologie utilizzate per la loro realizzazione.

Dalle 19.00 alle 21.00, invece, saranno allestiti dei quadri viventi in alcune vetrine delle suddette vie grazie alla disponibilità degli esercenti

Per l'occasione, saranno montati dei gazebo (due in viale Crispi e due in viale Regina Margherita) dove alunni e docenti dell’Istituto presenteranno i manufatti artistici realizzati a scuola durante le attività laboratoriali e promuoveranno attività volte al coinvolgimento della cittadinanza.

«Per la realizzazione di questa importante iniziativa culturale che allieterà i passanti e agevolerà lo shopping cittadino – dichiara l’assessore Del Giudice – è stato fondamentale l’apporto dei commercianti delle vie interessate, che ringrazio, pronti a rendere il centro di Andria un “laboratorio artistico a cielo aperto”».