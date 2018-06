Ad un anno dalla scomparsa di Michele Palumbo, il liceo scientifico “Riccardo Nuzzi” ha onorato ieri, con una performance teatrale, la memoria di uno dei suoi docenti di più lungo corso.

Nel liceo Nuzzi Michele Palumbo ha insegnato con rigore storia della filosofia in modo inconsueto: gli argomenti del programma annuale diventavano materia di studio per i ragazzi attraverso una drammaturgia che poi portava ad uno spettacolo di fine anno. La città intera era invitata e coinvolta: lo spettacolo rendeva gli studenti divulgatori all’esterno di quello che avevano appreso. Esistono sette volumi in cui il liceo Nuzzi ha pubblicato i copioni scritti da Michele Palumbo con gli studenti: 21 testi intitolati CLUB.

"L’idea che porta alla performance - commenta il regista Riccardo Cannone - è far risuonare, nel luogo stesso dove sono nate tutte le parole scritte per gli studenti, in modo da mostrare agli spettatori l’attività creativa dell’autore Michele Palumbo nel suo farsi. La performance mostra allo stesso tempo l’attività didattica ed educativa del docente Michele Palumbo all’interno della scuola. La trasmissione del sapere, l’apprendimento, l’elaborare nuove idee, il fluire incessante dei pensieri, il diffondere all’esterno, alle famiglie, ai cittadini ciò che si apprende, i corpi vivi degli studenti e dei docenti, i luoghi dell’edificio sono stati offerti ai sensi e ai sensi e alla mente dello spettatore".

20 gli studenti che ieri sera hanno letto, studiato e interpretato in sinergia i CLUB affiancati e diretti dai docenti, percorrendo gli spazi della propria scuola come studenti della Grecia antica.



Memoria

Michele Palumbo è nato il giorno 11 febbraio 1958 e ci ha lasciati, prematuramente, il 4 marzo 2017. È stato docente di filosofia e storia prima, per anni, al liceo classico “C.Troya” di Andria e, poi, dal 2000, presso il liceo scientifico “R. Nuzzi “, dove è stato coordinatore del Dipartimento di storia e filosofia e della “scuola di filosofia “ (I.I.S.F. Napoli ), promuovendo diverse attività che hanno contribuito a formare, con gentile ed acuta ironia, la coscienza critica di varie generazioni. Uomo di grande spessore culturale, umano e professionale ha iniziato a scrivere nei primi anni ‘80 per la “Gazzetta del Mezzogiorno”, prima di completare gli studi all’università di Bari, diventando la vera e propria “memoria storica” di Andria, attraverso gli articoli e le rubriche (da “Piazza Catuma” a “Scusate qualche parola”).

Inoltre, è stato autore di numerose pubblicazioni riguardanti problematiche filosofiche e questioni storiche: ha curato la collana Il club/filosofia, storia & teatro, la nuova edizione di Da Andria contadina a Torino operaia di Alfonso Leonetti 2006, l’Alfabeto della Regione 2010, il taccuino di Castel del Monte 2010, club Marx (Karl e Groucho 2013 e un’antologia straordinaria di Preghiere laiche 2014-2015, vero e proprio testamento umano e spirituale di chi ci ha lasciato troppo presto, ma che rimarrà nei nostri cuori per sempre.