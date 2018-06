Agrinsieme incontra l'assessore regionale Di Gioia per parlare di agricoltura

Un faccia a faccia tra le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, rappresentanti dal coordinamento di Agrinsieme di Bari, Bat e Foggia, e l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Leonardo Di Gioia. Per affrontare in modo definitivo e chiarificatore le tematiche più urgenti.



Calamità atmosferiche, situazione del Psr 2014-2020, riforma della Pac, Xylella, Consorzi di Bonifica: sul tavolo del confronto saranno poste le problematiche stanno mettendo in discussione la tenuta stessa del sistema agricolo territoriale.

L’incontro si terrà in piazza Sant’Isidoro, a Montegrosso (Andria), baricentro di un territorio fortemente provato dalle ultime calamità, le cui conseguenze stanno avendo riflessi diretti sull’occupazione agricola, con una drastica riduzione delle giornate agricole. È per questo che, insieme alla rappresentanza datoriale, per la prima volta anche gli operai delle aziende agricole saranno presenti all’iniziativa, per manifestare alla politica tutta la preoccupazione per la situazione contingente.

Si confronteranno con l’assessore Di Gioia Raffaele Carrabba (Cia Puglia), Donato Rossi (Confagricoltura Puglia), Vincenzo Patruno (Confooperative Puglia), Angelo Petruzzella (Legacoop Puglia), Tommaso Battista, (Copagri Puglia), Gianni Porcelli (tecnico di Confagricoltura Puglia.