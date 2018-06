"Se vuoi entrare in un altro mondo religioso, hai bisogno di un amico che ti accompagni. Questo non ti allontanerà dal Cristianesimo, anzi, renderà il tuo essere cristiano più profondo. Non avere paura dello straniero“ Card. Maria Martini.



Sì, è proprio quello che accaduto agli alunni della Secondaria di I Grado, dell’ Istituto Comprensivo “G. Verdi-P. Cafaro” che non hanno temuto affatto di avventurarsi con il docente di religione Maria Miracapillo, in questo viaggio meraviglioso intorno alla sacralità del cibo che ha visto impegnati tutte le classi, in gruppi di lavoro nelle diverse fasi e che ha permesso loro non solo di acquisire ricchezza culturale, ma di scoprire nelle religioni monoteiste e politeiste con un approfondimento sulle chiese presenti in Italia e nel mondo, prese in esame, il cibo come valore oltre che una sostanza o un semplice prodotto.

In un contesto disorientante che ama consumare il cibo in fretta, da soli, in piedi, poco preoccupato alle conseguenze che ne derivano, le religioni ci ricordano che esso è un dono del divino e/o della natura, questo dovrebbe richiamare tutti alla consapevolezza del nutrirsi, a non dare per scontata la disponibilità del cibo e, quindi il giusto utilizzo delle risorse che Dio ha affidato all’uomo, a non ridurre i pasti ad una successione di gesti automatici.

Inoltre, non solo il consumo di cibo, anche la rinuncia ad esso ha un valore sacrale e spesso comunitario; questo comporta e l’incontro con il divino e l’unione con gli altri fratelli, appartenenti ad altri credi, etnie e culture diverse.

Al termine del percorso di approfondimento la Comunità scolastica è lieta di presentare, nell’ambito delle iniziative dell’open week di fine anno, brochure e, presentazioni in Ppt, a cui seguirà la degustazione di dolci interreligiosi ed ecumenici, preparati dagli stessi alunni “pasticceri per un giorno”.