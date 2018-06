Della vittoria straordinaria ottenuta dalla scuola Vaccina nell’ambito della premiazione del concorso Ciak Junior svoltosi nelle scorse settimane a Jesolo abbiamo già avuto modo di parlare e ci sembrava opportuno ritornare sull’argomento per ascoltare i protagonisti del cortometraggio che a fine mese approderà su Canale 5 e che ha permesso di portare alla ribalta anche il nome della nostra città.

“Tutti i ragazzi della classe hanno vissuto un’esperienza meravigliosa: vedere la loro storia diventare un film, poter capire fino in fondo le difficoltàlegate alle scrittura della sceneggiatura, alle riprese, sino ad arrivare alla realizzazione del corto “Gli invisibili alla riscossa”, dalla tematica profonda ma lettain chiave leggermente umoristica – commenta la prof.ssa Maria De Palma che ha seguito i ragazzi della 2 L in questa splendida avventura.

“Non finirò mai di ringraziare chi ha reso possibile questo: l’eccellente Gruppo Alcuni conSergio Manfio (regista paziente) e Francesco Manfio (direttore artistico), e tutti i ragazzi della troupe così tanto disponibilie professionali. Ringrazio la preside dott.ssa Attimonelli che ci ha “accompagnati” non solo durante i giorni del Festival ma anche durante tutta la realizzazione del corto, e che ha fatto sì che potessimo vivere pienamente questo sogno”.

I pareri dei ragazzi:

Secondo me abbiamo vinto perchéé il film in parte può rappresentare la realtà, ma anche perché ci insegna a essere noi stessi senza vergognarci di niente, perchéé spesso ala nostra etàqualcuno indossa delle “maschere” per nascondere la vera parte di sé (Simona D’Ambrosio).

Il messaggio del film è che non ci si deve mai fermare all’apparenza,ma conoscere e apprezzare le persone per ciò che realmente sono,senza finzione e senza travestimenti. Tra gli invisibili c'è una forte amicizia basata sullo spirito di squadra.. Il nostro film,secondo me,ha vinto perché parla di un argomento attuale e molto discusso, cioè essere se stessi senza mentire, senza aver paura di non piacere agli altri e senza sentirsi inferioria nessuno. Non ci aspettavamo che girare il film fosse così difficile. La troupe è stata molto paziente con noi. Quei tre giorni in cui abbiamo registrato il film sono stati molto pesanti, ogni scena è stata più volte ripetuta. Ma abbiamo veramente capito che se si lavora molto, e con forza di volontàà, sicuramente ne trarrai benefici (Spagnoletta Simona)

il valore alla base del film è l’amicizia. E il nostro film ha vinto perchéé contiene un messaggio cioè quello di non essere mai diversi dagli altri. (Alessia Lombardi)

È necessario avere consapevolezza di sé, di ciò che si vuole essere e diventare , al di là degli stereotipi che la società ci impone; bisogna assumersi la responsabilitàà delle proprie scelte non solo in funzione di noi stessi ma anche di chi ci è accanto, liberi dall'ossessione di apparire, che può portare inevitabilmente alla prevaricazione, alla mancanza di rispetto, alla assuefazione rispetto a modelli sbagliati e comportamenti offensivi! (Riccarda Zicolella)

Il corto “Gli Invisibili Alla Riscossa” ha come messaggio quello di far capire agli adolescenti di (come gli invisibili ci dimostrano) mostrarsi per ciò che sono e non per ciò che li altri vogliono che tu sia.

Questo perché essere se stessi significa essere <<liberi>>.

Secondo meha vinto il “Miglior Film” con più significato, e più vicino a quella che è la realtà di ogni adolescente.

Il corto ha diversi valori, ma ne prevalgono 3:

1)non aver paura di se stessi

2)rimanere uniti

3)dire sempre la verità

(Riccardo Marino)

Il film è diventato un testo umoristico perché ha affrontato un tema serio in modo divertente: noi non dobbiamo cambiare e mentire per essere considerati. Ognuno di noi è importante nella sua diversa personalità. (Alex Oprea)