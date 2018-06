Sport, musica, scrittura creativa: fine d'anno in allegria alla “Vittorio Eman. III-Dante Alighieri”

Ultimi giorni di un intenso anno scolastico, che ha visto la scuola “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” al centro di tante attività, sportive, musicali, artistiche e didattiche.

Lunedì 4 giugno, a partire dalle ore 9, presso il plesso “Dante Alighieri”, andrà in scena “Una fiaba per sognare… un corto per riflettere”, durante il quale verranno presentati l’audiolibro e il cortometraggio creati dagli alunni di prima media coinvolti in un laboratorio di scrittura creativa. Si esibiranno inoltre gli studenti che, nel corso dell’anno, hanno preso parte alle lezioni di pianoforte assicurate dalla scuola nell’ambito delle attività di potenziamento.

Nella mattinata di martedì 5 giugno, poi, presso il Palasport di Andria, alunni e docenti saranno coinvolti nella III edizione “Festa dello sport”, un grande evento all’insegna della correttezza e del fair play, durante il quale si disputeranno le finali dei tornei, gare e sfide nelle varie discipline con intermezzi coreografici di danza ed esibizioni canore. Sarà l’occasione di presentare anche le attività di Orienteering e di Pallamano, che si svolgeranno per i mesi di giugno e luglio, nell’ambito del Pon di inclusione sociale.

Al termine della giornata si terranno le premiazioni delle squadre e degli atleti che nel corso dell’anno si sono impegnati a partecipare ai giochi studenteschi, ottenendo risultati lusinghieri a livello regionale.

Giovedì 7 giugno, infine, l’entusiasmo sarà l’ingrediente principale della festa finale nei giardini del plesso "Vittorio Emanuele III", con il saggio finale dei ragazzi che hanno seguito i corsi di batteria e chitarra con gli esperti della scuola musicale tranese “D. Sarro” nell’ambito di un progetto di ampliamento dell'offerta formativa inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Ci sono tutti gli elementi per concludere un anno emozionante in bellezza e con lo sprint derivante da una consapevolezza: la scuola è il luogo dove si cresce, divertendosi, studiando e imparando a essere uomini e donne del mondo.