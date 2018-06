Il prossimo fine settimana vedrà la realizzazione della 4^ edizione del festival d'arti espressive "Le Idi" promosso dalla cooperativa sociale "Questa città" in programma il 7,8 e 9 Giugno al seminario Vescovile di Andria.

Un festival che, come già preannunciato, si apre nel segno di una speciale collaborazione: la performance che durante la manifestazione avrà ottenuto il punteggio più alto da parte di una giuria di esperti sarà premiata con la partecipazione diretta alla XXII edizione del festival Castel dei Mondi 2018.



Promozione sociale e culturale imprescindibile per un festival che punta a fare sempre meglio e a coinvolgere, di edizione in edizione, un maggior numero di associazioni e enti che operano nel settore delle diverse abilità: 16, infatti sono i gruppi che partecipano al Festival, di questi 11 gareggiano - così come specificato dal direttore artistico Sebastiano Inchingolo. La partecipazione ha abbracciato un po' tutte le città limitrofe a dimostrazione che l'evento è molto sentito e partecipato.

Gli operatori e i soci tutti della Cooperativa Sociale “Questa Città” ritengono che tale iniziativa possa contribuire ad un graduale cambiamento culturale che veda la diversità come valore aggiunto, come opportunità di crescita dei singoli e delle nostre stesse comunità.